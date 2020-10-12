美女里長原味國慶口罩！網喊20萬收...雙十賀文歪樓：成交捐公益

記者李忠憲／台中報導

台中美女里長林京玲臉書發國慶文，戴上國慶口罩祝雙十節快樂，並「感謝每位為了這塊土地付出的你們」，卻因文末一句「國慶口罩網路飆賣到一千」、「可惜我戴過了」，引發網友熱議，更有人喊出20萬高價收。林京玲表示，目前只是網友討論，但希望有人能拋磚引玉，若真的賣出將全數做公益。

▲公民里長林京玲臉書PO文祝雙十節快樂，國慶口罩成焦點 。（圖／林京玲提供）

▲▼公民里長林京玲長相甜美，極受里民及網友喜愛。（圖／林京玲提供）

無黨籍的台中市西區公民里長林京玲，2014年第一次參選里長就當選，成為當時台灣最年輕里長。30歲的她因長相甜美、又熱心公眾事務，受到當地里民及網友愛戴人氣夯。

她在10月10日國慶日當天，在慶典結束後於臉書放上自己戴著國慶口罩的照片，發文祝大家國慶日快樂並說，「今天在家裡看電視總統府的國慶典禮，身為一份子，能為這片土地付出，我覺得很驕傲。」「台灣能走到今天，是因為有每一個你，成就如今舒適自在的生活，感謝每位為了這塊土地付出的你們！」並在文末提到，「國慶口罩網路飆賣到一千，可惜我戴過了！」

▲林京玲去年順利拿到研究所學位 。（圖／林京玲提供）

留言立刻吸引許多網友跟進祝雙十節快樂，只是「口罩戴過」之說，林京玲原本只是開開玩笑，萬萬沒想到竟引發網友熱議。有人先開頭說 「里長戴過的搞不好可以賣1萬」，接著有網友追高「京京戴過的，可以賣10萬」、「20萬收」，最後喊到「妳戴的。再加上簽名的話，破億也有可能。」有人說，「最高價的得標！要買的趕快出價！得標的不可棄標喔！」也有里民說到，「感謝有妳這位氣質玉女的用心經營管理，讓公民里成為人人稱羨的幸福村里。」

林京玲對此表示，目前僅止於網路討論，還沒有人真的下標買下口罩。但她說，里內有許多老人跟弱勢，急需經費協助，她希望有人願意拋磚引玉買下，全額將投入公益。另外，她半年前推出的額溫卡，原本只印製2千張，結果反應熱烈，沒幾天就搶光，連海線地區民眾都親自來拿。她已增加到6000張，歡迎民眾索取。

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