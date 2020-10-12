「變態男護工」逼精神病患互親、強脫衣澆水　聯手護理師伸魔爪

▲日本一名男性護工虐待精神病患遭到起訴。（圖／資料照）



記者王佩翊／編譯

日本神戶市一名男性護工涉嫌於2018年至2019年期間，在任職的精神科醫院「神出醫院」，猥褻多名病患並施虐，甚至還將整個過程拍成影片，遭到逮捕與起訴。據悉，嫌犯不但曾強制脫去病患身上的衣服並潑水外，還逼迫患有精神疾病的病患們互相親吻，以獲得快感。

根據《每日新聞》報導，現年27歲的嫌犯和田元規2017年春天開始任職於神出醫院的精神科住院大樓，該大樓為管制大樓，一般民眾不可擅自進入。然而自2018年9月至2019年11月期間，和田元規與另外5名護理師共同密謀，長期虐待住在院內的精神病患，不但對男病患進行猥褻，還強行脫光患有重度精神疾病患者的衣服，在其身上灑水，更逼迫精神病患們互相親吻。

和田作為整起施虐事件的主謀者，還用智慧性手機拍下一連串的虐待過程。檢方認為，嫌犯合夥前同事，主導整起施虐、猥褻案件，並以患者受虐的痛苦反應為樂，十分惡劣。和田的辯護律師則稱，「和田並沒有主導犯案。」要求法官從寬量刑。

神戶地方法院12日宣判，和田元規以享受患者的苦痛與悲鳴為樂，並積極進行犯罪，共涉及10件虐待行為，判處其4年有期徒刑，是6名涉案人士當中，罪刑最為深重之人。據悉，其餘2名護理師則被判處2年有期徒刑，另外3人則獲得緩刑。

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