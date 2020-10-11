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金正恩痛哭道歉攏是假！韓媒抓包「戴瑞士名錶」：根本是鱷魚眼淚

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▲▼金正恩感性演說，被抓包戴瑞士昂貴名錶。（圖／翻攝自朝鮮中央電視台）

▲金正恩感性演說，被抓包戴瑞士昂貴名錶。（圖／翻攝自朝鮮中央電視台）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）最高領導人昨（10）日凌晨主持勞動黨成立75周年閱兵大典，不但全程參與，甚至還在台上發表長達20多分鐘的感性演說，對著人民致謝與道歉，台下平壤市民與士兵無不熱淚盈眶。不過有南韓媒體踢爆，金正恩體現出一付愛民如子的寬容形象，其實手腕上仍戴著價格高昂的瑞士名錶，嘲諷其作秀失敗、原形畢露。

根據南韓《朝鮮日報》，根據北韓官媒播放的閱兵大典預錄影片，金正恩在演說時坦承，由於今年疫情、風災、國際制裁等各種無法預料的天災人禍不斷，使當局無法在5年國家經濟計劃上達標，人民的生活仍舊困難，因此無顏面對人民。

當講到這段話時，金正恩激動地熱淚盈眶、感性地拿下眼鏡擦拭眼角的淚水，不料此時卻露出白胖手腕上的金色名錶。

▲▼韓媒證實，金正恩手腕戴的是瑞士名牌「萬國錶」。（圖／翻攝自IWC官網）

▲韓媒證實，金正恩手腕戴的是瑞士名牌「萬國錶」。（圖／翻攝自IWC官網）

經過《朝鮮日報》今（11）日查證後，證實金正恩戴在手腕上金光閃耀的名錶，是來自瑞士IWC萬國錶所生產的「Portofino Automatic」，該品牌為世界著名的瑞士高級鐘表品牌，其價格高達1萬1700瑞士法郎（近新台幣37萬元）。

然而根據聯合國安理會對北韓實施的制裁措施，北韓是無法向各國進口奢侈品的，懷疑是「勞動黨39號室」（主要負責北韓海外地下經濟活動，如出售毒品、偽造貨幣）派往歐洲的諜報員替金正恩走私進口購來的。金正恩在去年參觀短程彈道飛彈試射、今年夏季視察洪災災區時也曾配戴該款手錶。

▲▼金正恩過去也曾在公開場合配戴瑞士名錶。（圖／翻攝自朝鮮中央電視台）

▲金正恩過去也曾在公開場合配戴瑞士名錶。（圖／翻攝自朝鮮中央電視台）

不過其實金正恩過去童年時曾與胞妹、勞動黨第一副部長金與正先後前往瑞士留學，足以見證其對瑞士仍存有留戀。韓劇《愛的迫降》由玄彬飾演的男主角李正赫，宛如就是金正恩求學時期的回憶。

一名熟稔北韓的消息人士分析，金正恩哽咽流淚的畫面，無疑讓人詮釋為其愛民如子的形象，「然而若你們真的這麼認為，恐怕只不過是對金正恩過於單純、美好的想像。」

►日媒分析「壯觀表演」畫面：金正恩灑淚道歉很稀奇

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