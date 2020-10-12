F-16V升級有感！　前線飛官讚偵蒐：預警時間長、化被動為主動

▲ F-16V戰機。（圖／軍聞社提供）

記者蕭羽耘／台北報導

今年國慶碰上兩岸關係緊張、共機不斷擾台，典禮擔綱壓軸衝場的是有「皇家空軍」稱譽的第四戰術戰鬥機聯隊，5架完成升級的F-16V，展現我國軍力。空軍第四聯隊飛官李主光分析，F-16V的 AESA雷達讓偵蒐半徑大幅提升，從更遠的距離就能掌握各航機動態，「預警時間更長，就可處於主動狀態」。

為提升我國軍備實力，空軍「鳳凰專案」於2016年啟動，預備在2023年前將144架F-16 A/B戰機升級到與新購入的F-16V共有相同配備，將耗資新台幣約1100億美元，執行構改工程的漢翔公司預計在2022年5月31日前全部完成。此外，也同步向美採購66架全新F-16V，未來將部署台東志航基地。

據軍聞社報導，國軍執行的「聯合防空作戰操演」中，陸續換裝F-16V的空軍第四聯隊成為作戰要角，數架F-16V戰機在機堡中進行整備，待任務時間一到，陸續滑出機堡抵達加溫坪完成安全檢查，戰機依序起飛，模擬對進犯敵機攔截應處。

李主光表示，飛機經雷達鎖定之後，才會得到航跡的相對方位角、航向、高度、速度及接近率等資料，F-16V安裝新型AN/APG-83主動相位陣列雷達（AESA），偵蒐半徑大幅提升，強化空對空作戰能力，「我們從更遠的距離就能掌握各種航機的動態，就可以更早做好相應準備」。

李主光指出，飛行員若比敵軍更早發現對方，預警時間更長，就可處於主動狀態。新配備的任務電腦也整合聯作戰指揮管制系統，可在空中建立共同作戰圖像，不僅F-16間可相互了解彼此位置，也可透過戰管標示出其它友機或雷達搜索範圍之外的敵機位置。

李主光提到，對於上述性能的提升，能有效降低飛行員在空中的工作負荷，讓他們更有信心面對各種未知的挑戰。針對近期中共挑釁與武嚇不斷，李主光說，在繁重的壓力下，所有空、地勤同仁必須從早到晚、日夜接替執行警戒任務，隨時將自身調整到最佳狀態，為國家安全做最好準備，依照規定實施應處。

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