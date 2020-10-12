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台英跨國合作　發表Omega-3脂肪酸提升對抗新冠肺炎免疫力論文

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▲中國醫藥大學兒童青少年精神科張倍禎主任、英國倫敦大學國王學院的精神醫學權威Carmine Pariante教授、和安南醫院蘇冠賓副院長，針對新冠肺炎，發表全球第一篇關於「Omega-3脂肪酸在提昇對抗病毒的免疫力以及促進因應疫情的心理壓力」之回顧論文。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲中國醫藥大學兒童青少年精神科張倍禎主任、英國倫敦大學國王學院的精神醫學權威Carmine Pariante教授、和安南醫院蘇冠賓副院長，針對新冠肺炎，發表全球第一篇關於「Omega-3脂肪酸在提昇對抗病毒的免疫力以及促進因應疫情的心理壓力」之回顧論文。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

中國醫藥大學兒童青少年精神科張倍禎主任、英國倫敦大學國王學院的精神醫學權威Carmine Pariante教授、安南醫院蘇冠賓副院長，針對新冠肺炎，發表全球第一篇關於「Omega-3脂肪酸在提昇對抗病毒的免疫力以及促進因應疫情的心理壓力」之回顧論文。

到目前為止新冠肺炎已造成全球超過3千多萬人受到感染，並奪走超過1百萬條性命。新冠肺炎不只造成全球經濟停擺，也改變了我們以往的生活習慣（如保持社交距離、在家工作、出門戴口罩）。已經有許多報告顯示在新冠肺炎時期的焦慮症，憂鬱症和創傷後症候群的盛行率也相對增加。因此在疫苗仍在開發中的現階段，大家關心在意的不外乎「要如何保護自己免於新冠肺炎感染、減輕面對疫情的恐懼焦慮而造成的壓力症候群」。

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由於中醫大的「身心介面研究中心（MBI-Lab）」團隊長年研究營養在大腦身心疾病的預防和治療，和Omega-3脂肪酸與免疫調解的機轉，因此團隊藉由此篇論文探討Omega-3脂肪酸在對抗新冠肺炎所造成的身心問題所扮演的角色。

張倍禎主任表示，新冠肺炎感染後的兩週內為關鍵時期，如果個案的先天免疫系統（innate immunity）可以在最短時間內偵測到病毒，且在上呼道就成功阻擋病毒的繁殖和進攻，那麼個案的臨床表現將會趨近於無症狀感染者、且大幅降低發展成重症的機會。因為Omega-3脂肪酸有增強 innate immunity的功能，因此可能可以間接減緩新冠肺炎對身體的傷害。論文刊登在國際脂肪酸研究學會的知名官方期刊 Prostaglandins, Lipids, and Essential Fatty Acids。

面對新冠肺炎席捲全世界，我們面對一場看不到結局的抗疫戰爭，蘇冠賓副院長提醒：「免疫力和人體身、心、靈的健康有著密不可分的關係，長期壓力造成病態性的緊張，會影響對抗病毒的免疫力。」所以他建議，固定的運動休閒習慣、正常的作息、充分的睡眠、均衡的營養、良好社交活動、減少過多的訊息減輕心理負擔、設定讓生活有趣又有益的計畫和目標、刻意練習積極而正確的思考。

▲中國醫藥大學兒童青少年精神科張倍禎主任、英國倫敦大學國王學院的精神醫學權威Carmine Pariante教授、和安南醫院蘇冠賓副院長，針對新冠肺炎，發表全球第一篇關於「Omega-3脂肪酸在提昇對抗病毒的免疫力以及促進因應疫情的心理壓力」之回顧論文。（圖／記者林悅翻攝，下同）

蘇冠賓副院長針對Omega-3脂肪酸在壓力反應以及情緒調解的機轉進一步說明：「身心介面研究中心MBI-Lab團隊之前研究已經發現該多元不飽和脂肪酸具有預防發炎機制所引起的憂鬱症的成效」，因此，這篇最新的論文提出，在還沒有針對新冠肺炎開發出有效的疫苗和治療前，藉由健康的生活型態、平衡的身心康、以及健康的飲食攝取，是提升個人對抗病毒免疫力的重要策略。未來需要更多研究來探討各種營養物質在精神和身體層面防疫上所扮演的角色。

身心介面研究中心團隊將在10月30日至11月1日在台中和台南舉辦第10屆的身心介面國際研討會。這次的主題為「心智迷宮・早期生命經驗對成 年身心健康的影響」，並邀請國內外學者一起探討目前兒童青少年精神醫學的趨勢和各國最新的腦神經科學研究成果。

因為考量全球受到新冠肺炎疫情的影響，所有的國外學者將以網路會議的方式與與會的觀眾互動，並且今年的會議將採取不收費制度。團隊期待這次會議可以帶來更多的學術交流和合作，並與大家一起面對疫情所帶來的衝擊。
第十屆的身心介面國際研討會議相關資訊： https://www.tsnpr.org.tw/news_index.php?id=77

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