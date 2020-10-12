快訊／「南卡」颱風生成了！今明豪雨彈灌3地區　最新路徑出爐

▲今年第16號颱風「南卡」生成。（圖／翻攝自RAMMB）

記者賴文萱／台北報導

位於南海的熱帶性低氣壓持續發展，今（12）日下午2點生成為今年第16號颱風「南卡」。氣象局表示，南卡未來路徑將持續往西，朝向海南島方向前進，但將為台灣東部外海帶來水氣，迎風面基隆北海岸、宜蘭及大台北山區雨勢明顯，有大雨或豪雨可能。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲南卡颱風持續向西往海南島方向前進，但會為台灣東部外海帶來水氣。（圖／中央氣象局）

氣象預報員葉致均表示，南卡颱風生成，未來路徑持續往西，向海南島方向前進，對台灣無直接影響。但會帶較多水氣影響台灣東部外海，迎風面基隆北海岸、宜蘭以及大台北山區雨勢會比較明顯。

氣象局表示，後天清晨以前，北部、花東及恆春半島會有短暫陣雨，其他地區為多雲天氣，中南部山區則以午後雷陣雨為主。其中，基隆北海岸、宜蘭以及大台北山區可能會有大雨，甚至豪雨發生機率，請民眾要多加注意。另外，明晚到後天清晨，花蓮也會有局部大雨機率。

▲颱風「蓮花」已於今天清晨2時減弱為熱帶性低氣壓。（圖／中央氣象局）

另外，本周在南海至菲律賓東方海面的大低壓帶，也可能有其他熱帶擾動發展，目前在菲律賓西方低壓，預計要等過了菲律賓後才會有明顯發展。至於第15號輕度颱風「蓮花」，已於今天清晨2時減弱為熱帶性低氣壓，對台灣沒有影響。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來