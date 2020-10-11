快訊／太平洋三颱？「準南卡」大雨來襲　夜灌大台北4縣市

記者許力方／台北報導

受東北風影響，中央氣象局11日晚間9時針對北北基宜4縣市發布「大雨特報」，晚至12日基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區有局部大雨發生的機率。氣象局表示，目前太平洋地區有3個熱帶系統發展中，其中位於南海的熱帶低壓可能發展為今年第16號颱風「南卡」，外圍環流預計將為台灣帶來較多水氣。

氣象局表示，11日晚上起南海北部的熱帶低壓將帶來較多水氣，12日（下周一）水氣更多，基隆北海岸、東北部及大台北山區有短暫陣雨，並有局部大雨、豪雨發生機率，大台北平地、桃園、花蓮、台東及恆春半島也有局部短暫陣雨，新竹以南為多雲。氣溫方面，各地清晨、深夜較涼，約22至25度，白天北台灣及花蓮高溫26至30度，中南部地區及台東較為溫暖，31至34度，中南部日夜溫差較大。

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預報員陳建安表示，位於南海北部的熱帶性低氣壓，11日剛通過呂宋島北部，12日會離陸地稍遠，可能發展為今年第16號颱風「南卡」。該系統未來會逐漸往西到西北西移動，趨向海南島，預估登陸中南半島或華南，但移動過程中，外圍環流帶來的偏東風會為台灣附近帶來較多水氣。

氣象局預計，13日（下周二）東北風影響且準颱風「南卡」帶來水氣，迎風面天氣較不穩定，基隆北海岸、東北部及大台北山區有短暫陣雨，並有局部大雨或豪雨發生機率，大台北平地、桃園、花蓮、台東及恆春半島也有局部短暫陣雨，新竹以南為多雲，午後南部地區及中部山區有局部短暫陣雨。

到了14日至18日（下周三至日）準南卡遠離，東北風持續影響，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區多雲，午後南部地區及中部山區有局部短暫陣雨。

根據氣象局觀察，11日晚間8時，原昌鴻颱風已經減弱為熱帶低壓，至於第15號颱風「蓮花」中心位在鵝鑾鼻西南西方約1500公里處，以時速10公里向西進行，近中心最大風速每秒18公尺，瞬間最大陣風每秒25公尺，7級風暴風半徑 100公里。

熱帶性低氣壓TD18則位在南海，以時速12公里向西北西移動，有發展為第16號輕度颱風南卡的趨勢。

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