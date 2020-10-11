快訊／「南卡」颱風將生成！今晚起雨彈開炸3地區　最新路徑出爐

▲今年第16號颱風南卡即將生成，今晚起至下周二，3地區防大雨或豪雨發生。（圖／翻攝自RAMMB）

記者賴文萱／台北報導

又有颱風要生成！天氣粉專「台灣颱風論壇│天氣特急」指出，位於菲律賓西方海域的熱帶低壓即將成為第16號「南卡」颱風，預計朝西進行。氣象局表示，該熱帶低壓未來路徑將逐漸往西到西北西移動，趨向海南島，移動過程外圍環流帶來的偏東風會替台灣東邊帶來較多水氣，今晚起至下周二迎風面基隆北海岸、宜蘭及大台北山區可能有局部大雨或豪雨發生。

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▲位於菲律賓西方海域的熱帶低壓即將成為第16號「南卡」颱風，預計朝西進行，周三抵達中國海南島。（圖／翻攝自Facebook／「台灣颱風論壇│天氣特急」）

天氣粉專「台灣颱風論壇│天氣特急」表示，位於菲律賓西方海域的熱帶低壓即將成為第16號「南卡」颱風，預計朝西進行，周三抵達中國海南島，周四進入越南，對台灣沒有影響。

台灣颱風論壇指出，原本預期準南卡在台灣西南方活動時，為南部地區帶來一些水氣、降雨，依據最新模式來看，可能要落空了！就算有，量也是相當少。在東北風持續吹拂下，台北、基隆、宜蘭、花蓮、台東未來幾日容易下雨，尤其宜蘭、基隆北海岸、大台北山區雨勢較大。

▲南卡颱風即將生成。（圖／中央氣象局）

氣象預報員陳建安則表示，位於南海北部的熱帶性低氣壓，今天剛通過呂宋島北部，明天會離陸地稍遠，可能發展為今年第16號颱風「南卡」。該系統未來會逐漸往西到西北西移動，趨向海南島，預估登陸中南半島或華南，但移動過程中，外圍環流帶來的偏東風會為台灣附近帶來較多水氣。

今晚起至下周二，桃園以北、東半部、恆春半島降雨機率增加，有局部短暫陣雨，其中，基隆北海岸、宜蘭、大台北山區降雨訊號特別強，可能有局部大雨或豪雨發生。新竹以南則是背風面，受到影響小，主要為多雲偶爾可以看到陽光。

▲未來一周全台天氣概況。（圖／中央氣象局）

未來一周全台天氣概況

「北部、花東、恆春地區」

雖然不是降雨最大的地方，但雲量還是偏多、偶爾會有短暫陣雨出現，天氣還是不穩定，外出攜帶雨具比較保險！溫度上也是白天感受舒適、早晚天氣稍涼。

「中南部」

中南部則是維持秋冬季單調的天氣型態，整天大致多雲到晴、午後只有在接近山區的地方會有些短暫陣雨。溫度方面白天還是可以來到32、33度，簡單來說還是夏天的感受，只是早晚會有些涼意。

「離島澎湖、金門、馬祖」

澎湖、金門天氣到禮拜五天氣都蠻穩定的，溫度介於23-30度間。馬祖則是雲量偏多，其中13日降雨機率較高，溫度介於21至24度。

▲今晚起至下周二，桃園以北、東半部、恆春半島降雨機率增加。（圖／記者李毓康攝）

下周三至下周日，熱帶性低氣壓或颱風已經進入中南半島或華南，對台灣已沒有影響，天氣回到受到東北風影響的天氣。北部、東半部有局部短暫雨，大部分是多雲小雨，但基隆北海岸雨勢容易累積，可能有局部較大雨勢，中南部維持多雲、偶爾看到陽光天氣型態。

氣溫方面，未來一周清晨各地較涼，低溫在22-25度之間，北台灣白天高溫約25-29度，中南部花東29-33度，中南部要留意日夜溫差大。另外，下周後期16、17日，有模式預測有冷空氣南下，但南下程度跟強度還有點變數，預估北台灣高溫會往下掉2-3度，低溫掉1-2度，但還是維持東北風強度。





▲昌鴻、蓮花颱風即將減弱，南卡颱風預估明天生成。（圖／中央氣象局）

至於其他兩個颱風動態，「昌鴻」路徑往南南東移動，很快就將減弱成熱帶性低氣壓，在海上逐漸消散；「蓮花」颱風今凌晨生成，下午已登陸越南，很快也將減弱。

不過，氣象局提醒，從南海延伸到菲律賓是一個大低壓帶，未來一周有可能有其他熱帶擾動生成，發展位置還有很大不確定性，但要多注意南邊熱帶系統會稍活躍，會不會影響到台灣天氣，要等系統有組織之後，才能觀察其走向跟強度。

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