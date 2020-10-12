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沙德爾前身「蘇迪勒」曾重創台灣！　雙颱可能接力生成路徑曝光

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天氣圖。（圖／氣象局）

▲氣象局說，南海至菲律賓東方海面為大低壓帶，可能還有其他熱帶擾動發展。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

天氣風險公司總經理彭啟明表示，在菲律賓西側的熱帶性低氣壓，有機會在今天（12日）成為今年第16號颱風「南卡」；而菲律賓東側也有一個低壓在發展中，這周未來也有機會發展生成為颱風，也就是17號的「沙德爾」，這個颱風序位前身是赫赫有名、在2015年侵襲台灣的蘇迪勒颱風，因造成重創被除名。

大雨特報：台北市、新北市、基隆市、宜蘭縣

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彭啟明今在臉書說，國慶連假三天在北部，尤其是新北市、台北市到基隆、宜蘭等地，每天都有持續性的陣雨，目前預測上來看，這一周還會持續，而且可能擴及到花蓮、台東，中南部則相對較為穩定。

彭啟明指出，目前北方仍維持大陸高壓，台灣附近仍吹著淺薄的東北風，但菲律賓東方海面到南海這區域維持一個大低壓帶環流，將持續有低壓擾動或颱風發展，這也提供台灣東方海面一些水氣，迎風面的東半部或東北部容易有地形上持續性的降雨。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今水氣增多。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

彭啟明表示，預計今、周二東北部到宜蘭、花蓮要留意持續性的降雨，周三到周四稍微減少，周五到周末水氣又會增加，迎風面仍有較大局部降雨發生機會；西半部從桃園、新竹以南則是背風面，大致上仍是多雲到晴，山區偶有些局部的午後熱對流降雨。

彭啟明提到，今年的15號颱風「蓮花」在周六晚上升成，登陸越南後也減弱為熱帶性低氣壓，這也讓今年終於突破了2010年14個颱風的最少紀錄；而另外一個在菲律賓西側的熱帶性低氣壓，有機會在今成為今年第16號颱風南卡，這是由馬來西亞提供，菠蘿蜜的意思，這環境來看強度增強有限，將往海南到越南北方接近，對台灣沒有直接影響，頂多就是外圍水氣接近，讓今、周二東半部雨勢增多。

彭啟明說，而菲律賓東側也有一個低壓在發展中，這周未來也有機會發展生成為颱風，也就是17號沙德爾，這個颱風序位前身是赫赫有名，在2015年侵襲台灣的蘇迪勒颱風，因造成重創被除名，仍是由米可羅尼西亞所命名，是侍衛的意思；這走向上會影響菲律賓然後往越南，對台灣也沒有直接威脅，但進入南海後，外圍水氣又將導致周五六日迎風面區域雨勢增加，所以可見的未來這一周，迎風面地區都將是容易下雨的天氣。

▼南卡颱風最快今生成。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

▼氣象局說，南海至菲律賓東方海面為大低壓帶，可能還有其他熱帶擾動發展。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

彭啟明提醒，相信大家很清楚這樣的降雨對植物是很不錯的雨勢，但對水庫的降雨幫助很有限，展望未來進入秋冬，除非有規模的颱風影響，才會有顯著的降雨，未來還是要很謹慎的省水節水，珍惜寶貴的水資源。

彭啟明指出，近期溫度上都維持類似的型態，北部、東北部較涼，北方冷高壓雖然仍活躍，但還沒有南下影響到台灣，溫度還沒有持續往下滑，北部的高溫仍在24至26度間，清晨低溫約20至22度；中南部則是23至31度間，甚至晴朗時可以超過32、33度，有點炎熱，日夜溫差較大。

中央氣象局預報員林定宜接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今受到東北風及熱帶性低氣壓或颱風外圍環流影響，水氣比11日增多，基隆北海岸、東北部及大台北山區有短暫陣雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，要特別注意；而大台北平地、桃園、花蓮、台東及恆春半島可能有局部短暫陣雨，新竹以南為多雲。

氣象局觀測，熱帶低壓在菲律賓西方海面，向西北西移動，時速16公里，有發展為輕度颱風的趨勢。林定宜分析，它今和周二都有機會成颱；此外，南海至菲律賓東方海面為大低壓帶，可能還有其他熱帶擾動發展，至於是否也可能成颱則還要再觀察。

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