高雄餅乾界LV老闆違停竟自稱「交大核准」　警怒了：涉詐欺罪

記者黃子倩／高雄報導

在高雄市區有餅乾界LV之稱的「貝爾手工餅乾店」，在店門口自行宣稱「自宅騎樓臨停車位」，並註明是交大106年報備核准，在一般不知情的民眾眼中，看起來就像是真的一樣，但警方澄清這「純屬店家自行虛構」，且停車管理事項根本不是交通大隊的權責範疇，高雄市警察局交通大隊也在10月7日就已經對外澄清說明，且會通知業者到案說明後函送法辦。

▲高雄市區知名餅乾店負責人涉嫌違停，竟稱是「交大核准」。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲高雄市區知名餅乾店負責人涉嫌違停，竟稱是「交大核准」，員警依法開出罰單。（圖／記者黃子倩翻攝）

警方指出，依據「道路交通安全規則」第111條明定人行道、行人穿越道等處，不得臨時停車，違反規定，依道路交通管理處罰條例第55條或第56舉發並要求駕駛人移置，汽車駕駛人不予移置或不在車內時，得由該交通勤務警察或交通助理人員移置拖吊。

而根據警方的資料，經查該餅乾店老闆的自小客車，從102年迄今，共計有6次被拖吊移置紀錄，共舉發30張違規單，最近108年計告發6件、109年至9月止，已告發5件，目前針對此案，新興分局請示檢察官後，決定用詐欺罪嫌通知業者到案說明並函送法辦。

▲高雄市區知名餅乾店負責人涉嫌違停，竟稱是「交大核准」，員警依法開出罰單。（圖／記者黃子倩翻攝）

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