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檢察官聚會聊天　一句話偵破45年前性侵懸案逮捕凶手

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實習記者周依儒／綜合報導

美國路易斯安那州紐奧良市的杜蘭大學在1975年曾發生一起強姦案，但過了45年仍未逮捕到嫌犯。日前卻因為一場法律會議上，幾位檢察官私底下不經意的聊天，就讓這起45年的未解懸案被偵破！

綜合外媒報導，佛羅里達州日前舉行了一場法律會議，會議中一位來自俄亥俄州克里夫蘭的檢察官，遇到了2位專門處理性犯罪案件的紐奧良檢察官，在3人對話過程中，俄亥俄檢察官向對方表示，他知道當地杜蘭大學曾經有發生一起性侵案件，但至今仍未解決，因為這起案件的受害人就是來自俄亥俄州。

▲該案兇手。（圖／翻攝自紐澳良檢察官官網）

▲該案兇手Ronald Craig。（圖／翻攝自紐澳良檢察官官網）

來自紐奧良的2位檢察官聽聞後便著手重啟調查，因此他們前往了路易斯安那州的犯罪實驗室，找到了當時案發時所留下的受害人內衣和床單，發現上面仍有當事人殘留的體液，再運用了現在最新DNA檢測技術，成功在FBI前科犯資料庫中找到與之相匹配的兇手。

檢察官表示，他們最後成功逮捕了現年64歲的羅納度（Ronald Craig），他在19歲時夥同另一名凶手，一起戴著口罩闖進杜蘭大學的學生宿舍中，並強姦了受害者；羅納度是紐奧良人，曾有過暴力重罪和假釋違規等罪名，不過目前仍未查明第二名凶手的身分。

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