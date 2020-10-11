海上鳥居太吸客！　2021年度起訪嚴島神社可能要付「登島稅」



▲日本宮島嚴島神社海中鳥居。(圖／黃士原攝)



文／中央社



以海上鳥居聞名的日本宮島嚴島神社，經常吸引大批遊客造訪，廣島縣廿日市市政府為改善旅遊品質，正研究對遊客徵收「登島稅」，目前希望能在2021年度開徵，金額暫未定。

日本朝日新聞報導，廿日市市政府正研究對造訪嚴島（通稱宮島）的遊客徵收「登島稅」，並公布針對登島民眾進行的民調結果，顯示贊成徵稅的比率高達93%，且贊成者包括市民及非市民。

廿日市市政府準備2021年度開徵登島稅，將透過說明會等場合尋求市民理解。

民調是9月5日在宮島旅客中心前廣場進行，針對來訪的5270人進行調查，其中有404人回答，受訪比率約8%。廿日市市政府將把登島稅用在解決垃圾處理、宮島口地區的壅塞問題，並增設廁所及後續維護管理工作。

目前研究的方案包括每次對登島人士（島民或前往島上就學及工作的人除外）徵收100日圓（約新台幣27元），或是每年徵收500日圓。

受訪遊客有376人、約93.1%贊成徵登島稅，只有24人、約5.9%的遊客反對。

贊成意見包括「希望能讓環境更整潔美觀」、「希望增加洗手間及垃圾桶」等；反對意見則有「會降低遊客登島意願」、「相關費用應由縣市政府負擔」等。

廿日市市政府除了舉辦說明會，也會公開募集公眾意見。如果開徵登島稅，將透過搭乘渡輪時收取；為了不讓收登島稅造成混亂，也會跟渡輪公司商議相關作法後，彙整出條例草案後送市議會審查。

宮島是廣島地區知名觀光勝地，位於瀨戶內海西部、廣島灣西北部，島上嚴島神社一座海上鳥居，更是遊客必訪之地。