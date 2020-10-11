「國慶金釵」成絕響　蔡英文正名：不要再叫她們金釵！

▲109年國慶大會，已經不再稱呼為「金釵」，而是正名為「禮賓人員」。（圖／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

「國慶金釵」自2016年後，就已正名為「禮賓人員」，不再稱呼「金釵」。總統蔡英文11日發文表示，期待台灣的女孩、女性，都能活在更好的世代，更平等的社會，並且標註「不要再叫金釵」。

蔡英文表示，過去，大家都稱呼禮賓人員為「金釵」，但是從2016年她的就職典禮開始，就已經稱他們為「禮賓人員」，而且男女各半，做一樣的事情，「他們有的人會多國語言、會急救，都是受過專業訓練的禮賓接待人員。」



蔡英文表示，在國慶大會上，看到許多國軍中英勇的女性，像是憲兵指揮部快速反應連12名騎乘重機登場的女兵，令人印象深刻。

▲109年國慶大會，已經不再稱呼為「金釵」，而是正名為「禮賓人員」。（圖／記者李毓康攝）





蔡英文表示，今天是「台灣女孩節」，也是「國際女童節」，社會中每個女孩、女性都有自己的專業、興趣與樣貌，當我們說「民主台灣，自信前行」時，她也期待台灣的女孩、女性，都能活在更好的世代，更平等的社會。



蔡英文說，祝福所有的女孩，能成為自己喜歡的自己、成為與眾不同的自己；她也特別在貼文中標註「不要再叫金釵」。

▲109年國慶大會，金釵已正名為「禮賓人員」。（圖／記者林敬旻攝）



▲109年國慶大會，金釵已正名為「禮賓人員」。（圖／記者林敬旻攝）

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