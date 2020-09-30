網購用「循環袋、箱」！有機會獲iPhone 12 Pro和PlayStation 5

▲iPhone 12 將在 10 月 13 日正式發布。（渲染圖／EverythingApplePro／記者郭芳如製）



記者許展溢／台北報導

經濟部統計電子購物營業額108年已達2078億，約使用3萬公噸網購包裝，環保署今（30日）指出，為減少網路購物產生的一次性包裝，和4家網購平台共同推出網購包裝循環袋（箱）的環保網購選擇，只要消費者歸還循環袋（箱），就有機會獲得iPhone 12 Pro及iPhone 12、PlayStation 5，和AirPods Pro等大獎。

環保署108年訂定「網購包裝減量指引」推動網購包裝減量，其中推動網購包裝循環再使用，即為該指引的重要目標。環保署指出，與PChome24小時購物、momo購物網、台塑購物網、直接跟農夫買等4家網購平台共同推出網購包裝循環袋（箱）的環保網購選擇。

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環保署表示，並透過中華郵政及配客嘉公司（PackAge+）回收循環袋（箱），10月起，配合的網購平台將選擇適當商品以可重複使用的循環袋（箱）出貨，消費者收到該商品後，歸還循環袋（箱）即可參加環保署舉辦的抽獎，獎項包括iPhone12及PlayStation 5等多項大獎。

▲環保署表示，只要消費者歸還循環袋（箱），將在12月15日抽出iPhone 12 Pro1支。（圖／環保署提供）



環保署說明，momo購物網及PChome24小時購物，將挑選適用循環袋出貨的訂單，消費者收到商品後，將循環袋摺疊且露出回郵資訊，免付郵資逕行投入中華郵政i郵箱下方的綠色郵筒或全國各地的綠色郵筒回收，回收據點共有9200餘處。

台塑購物網則是消費者於其網站台塑企業商品館FPG商城特惠區內購買商品時，由消費者自行選擇是否使用循環袋包裝，循環袋則至其合作的回收業者配客嘉（PackAge+）所設的回收箱回收。

直接跟農夫買則在台北、新北及桃園部分區域，針對定期定額訂購的客戶，於下次送貨時取回循環箱，或者消費者於下單時，自行勾選「使用循環箱且可親自收件」，該平台將於送貨時，當場取回循環箱。

▲網購包裝i循環活動起跑。（圖／環保署提供）



為讓消費者多使用，環保署祭出好康，本活動消費者為自願性參與，使用及回收循環袋（箱）民眾無須負擔額外費用，但為鼓勵消費者歸還循環袋（箱），以利其再投入循環使用，推出抽獎活動，只要消費者歸還循環袋（箱）（最遲於109年12月4日前歸還），且循環袋（箱）未損壞，除退貨之訂單外，皆可自動取得抽獎資格，環保署將於109年12月15日抽出iPhone 12 Pro（1支）及iPhone 12（3支）、PlayStation 5（3台）及AirPods Pro（3個）等大獎的得獎者。詳細活動辦法可參閱環保署「網購包裝i循環」活動網頁。