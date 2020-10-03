環保署連假動員557人！清除3096個積水容器、垃圾49.2公噸防疫

▲新北市環保局清潔隊菜園孳生源清除。（圖／環保署提供，下同）



記者許展溢／台北報導

疾管署10月1、2日公布本土登革熱群聚共新增7例確診個案，均曾有五寮尖山筍園區域活動史。環保署今（3日）表示，為阻絕登革熱傳播，與新北市、桃園市環保局於連假期間，持續動員清除孳生源及化學防治噴藥，統計共動員557人次，清除3096個積水容器，清除垃圾49.2公噸。新北市也動員人力至筍園進行竹子斷面包覆，已施作1438處，以降低病媒蚊密度，防堵這波疫情。

疾管署資料顯示，本起群聚截至目前共計30人確診（新北市三峽區26例、桃園市龜山區3例及八德區1例）。環保署指出，第一時間9月26日即刻派員前往現場督導噴藥及孳生源清除工作。由於確診案例與筍園有關，且鄰近住家亦有菜園，因此除加強執行周遭化學噴藥，也必須動員清潔隊與民眾立即進行環境清理，除清除廢棄容器，特別請民眾配合將用來澆灌儲水容器加蓋或加裝細網。

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▲桃園市環保局針對確診病例里範圍噴消作業。



環保署統計5天（9月28日起迄10月2日止）已動員51人次、4輛水車及25支噴槍，加強病例里沿街與各家戶周遭噴消作業。環境清理部分，新北市累計已動員357人次，桃園市200人次，合計557人次進行孳生源清除工作外，中秋連假期間每天仍有100位人力投入防治工作。

環保署表示，這起本土登革熱群聚防治工作重點在於筍園及鄰近菜園環境管理。新北市政府於昨天已成立前進指揮所，由環保局與區公所、衛生局所、農業局及警察局等跨局處單位進駐當地，共同投入第一線環境整頓及各項防治工作，針對三峽區五寮里中山路67巷、菜園、筍園等範圍加強區塊防治。由於筍園竹子斷面也會孳生病媒蚊，1日起已開始動員人力進行包覆工作，目前已包覆1438個竹子斷面，以降低病媒蚊密度。

▲針對竹子斷面進行套封包覆作業。



環保署提醒民眾要做好防蚊措施，連假出遊返家後應落實居家環境清理、消除孳生源，務必做好容器減量及「巡、倒、清、刷」，降低病媒蚊孳生機會。