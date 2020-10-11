游盈隆肯定國民黨提「台美復交」：一石二鳥Good shot！

▲台灣民意基金會董事長游盈隆。（圖／記者李毓康攝）

記者蕭羽耘／台北報導

國民黨拋出「台美復交」公訣案，朝野破天荒一致通過。台灣民意基金會董事長游盈隆11日認為，國民黨立院黨團一石二鳥的神來之筆，「整體來講，算是有加分效果，Good shot」。

國民黨立法院黨團6日提出兩公決案，要求蔡政府應積極推動台美復交，並促美軍協防台灣，朝野皆無異議通過。國民黨主張，提出公決案的目的是要向對岸、美國以及蔡政府喊話，且推動與美復交、要求美國依台灣關係法協防。

對此，游盈隆11日在臉書表示，對於國民黨立院黨團這個神來之筆稍做評論， 首先，國民黨立院黨團這個政治動作，基本上，是明明白白地向台灣主流民意靠攏，自然會受到主流民意的歡迎，不可能有任何負面效應，整體來講，算是有加分效果。

游盈隆提到，其次，國民黨立院黨團這項動作顯然是精算過的，一方面稍微碰撞一下中共，但因此而獲得台灣主流民意青睞，偷雞難免蝕把米，加加減減還是正的就好；另一方面，玩「台美復交」的把戲，討好一下主流民意，但內行人都知道，所謂「台美復交」乃是政治辭令，實質上或法理上「台美復交」意思就是「美國恢復承認中華民國」，而這本就是中國國民黨的基本立場，並沒有自失立場的問題，又可反吃一下民進黨的豆腐。

不過，游盈隆也說，內行人都清楚，要達成「美國恢復承認中華民國」這個目標，美國必須放棄「一中」政策，這在現實上是困難重重的，相比之下美國接受台灣更改國名而後建交，恐怕比「美國恢復承認中華民國」要容易些。

游盈隆提到，國民黨立院黨團這個贏得外界讚揚或關注的舉動，具有一個重大意涵和啟發，那就是內造化。內造化以一言以蔽之，就是黨的領導中心成員完全或大多數由民選公職人員出任。

他表示，中國國民黨起源上是一個「外造政黨」，本質上是所謂「革命民主政黨」，但到今天已經過三次政黨輪替之後，還一樣是不折不扣的「外造政黨」。因揹付著百年沈重的意識型態與組織的包袱，但現在其實就是黨重新根本大改造的時候了。

游盈隆總結，國民黨立院黨團10月6日的神來之筆，Good shot，展現了黨團的自覺與自主，至於未來能否繼續擊出安打、有好表現？或不過只是幾個立法院「死屁孩」偶爾搞的鬼？值得觀察。