　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

停火生效才過5分鐘！　亞塞拜然和亞美尼亞又互控開火

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼亞美尼亞與亞塞拜然交戰，啞彈擊穿柏油路面。（圖／路透）

▲亞美尼亞與亞塞拜然交戰，啞彈擊穿柏油路面，兩旁皆是民宅店家。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

高加索國家亞美尼亞與亞塞拜然原本在俄羅斯調停下，同意於當地時間10日中午12點停火生效，並交換求范與陣亡官兵遺體；然而協議才剛生效不出幾分鐘，雙方再度指控對方打破停火協議，傳出的消息令人懷疑此次停火究竟能維持多久時間。

路透社報導，在俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）的調停下，雙亞國家在莫斯科進行長達10小時的馬拉松式談判，最後終於同意於10日暫時停止自上月27日以來的交火狀態，但雙方就爭議區納戈爾諾-卡拉巴赫（Nagorno-Karabakh）地區的問題，始終未有共識。

10日中午，停火協議生效不出幾分鐘，雙亞又再次指控對方打破協議。親俄羅斯的亞美尼亞（Armenian）由國防部發聲，痛斥亞塞拜然（Azerbaijan）在停火5分鐘後，就向納戈爾諾-卡拉巴赫開火，導致2名平民死亡。亞塞拜然則聲稱在同一地區，砲彈打入軍隊佔領區，造成一名平民死亡。

亞塞拜然總統阿利耶夫（Ilham Aliyev）告訴俄國「RBC news」，表示交戰雙方已經接觸尋求公布一項政治聲明，但他也指出戰鬥暫時會持續下去，「我們會戰到最後，奪回屬於我們的東西。」該國外交部長貝拉莫夫（Jeyhun Bayramov）則指出，等到紅十字會安排雙方遺體交換完畢，停火期限就會終止。

亞美尼亞外交部長則表示，會利用所有外交管道試圖保住停火協議。與此同時，爭議區政府的外交部則指控亞塞拜然，刻意利用停火談判掩蓋持續揮軍侵略的事實。

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

ET快訊
快訊／新莊巨大聲響！賓士衝進騎樓撞毀9機車1重機　駕駛上銬帶
偷吃學弟新婚護理師妻　人夫警「凌晨開房被抓包」下場出爐
9人家中聚餐7死、2命危！　竟是吃了冷凍一年的「酸湯子」
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

停火生效才過5分鐘！　亞塞拜然和亞美尼亞又互控開火

川普拚大選前推「1.8兆美元紓困」惹兩黨抨擊　唯一共識：歧見太多

全球破3700萬人染疫！日增35萬例「WHO沒輒」　川普白宮開支持者趴

10友邦連署函面交聯合國秘書長　挺台重回世界衛生大會

印媒反中！推印台系列專題　聚焦台印合作確保共同發展

AIT主席祝賀雙十國慶　持續推動台美關係：幫助台灣提升國防

SpaceX獲42億合約　為美太空發展局製造飛彈追蹤衛星

法國2架飛機相撞！　觀光飛機墜無人郊外「5人全罹難」

川普「無罩」面對支持者！染疫後白宮首辦活動　數百人喊：我們愛你

金正恩哭了！北韓75周年黨慶大閱兵　讚疫情0確診：感謝偉大人民

耳朵常發癢！檢查發現長「結石」護士巧手清潔...耳道變乾淨紅潤

陳漢典「絕殺凱莉」建功...不忘暖拉起對手　小煜激起勝負慾怒喊...阿樂超帥「接球回殺」

Jasper為了跟陳小春玩「讓出最屌玩具槍」　自己只拿小槍...應采兒笑了：跟小白癡一樣

女三寶國道上想事情自撞翻5圈　一旁BMW「魔性走位」成功閃過

一年一度的獵戶座流星雨來了！10／20、21晚上「每小時20顆起」

Ella.鄭元暢狂回憶《薔薇之戀》　忘了角色名...大喊：快40歲不能忘東西嗎

女生這樣做讓男生超心動！ 懂裝可愛+穿真理褲是必須的？

反劫持演練帥炸、北一女儀隊表演　蔡英文國慶演說提「台灣」35次

饒河夜市「地瓜父子」真相起底！ 媽怒：沒收捐款輪椅也不是爸的

屁孩嗆館長「害我大哥被逮」！囂張放話：把你的頭掛在健身房

停火生效才過5分鐘！　亞塞拜然和亞美尼亞又互控開火

川普拚大選前推「1.8兆美元紓困」惹兩黨抨擊　唯一共識：歧見太多

全球破3700萬人染疫！日增35萬例「WHO沒輒」　川普白宮開支持者趴

10友邦連署函面交聯合國秘書長　挺台重回世界衛生大會

印媒反中！推印台系列專題　聚焦台印合作確保共同發展

AIT主席祝賀雙十國慶　持續推動台美關係：幫助台灣提升國防

SpaceX獲42億合約　為美太空發展局製造飛彈追蹤衛星

法國2架飛機相撞！　觀光飛機墜無人郊外「5人全罹難」

川普「無罩」面對支持者！染疫後白宮首辦活動　數百人喊：我們愛你

金正恩哭了！北韓75周年黨慶大閱兵　讚疫情0確診：感謝偉大人民

廣越漸入佳境9月營18.34億 1到9月營收歷史次高

快訊／新莊巨大聲響！賓士高速衝進騎樓撞毀10車　駕駛上銬帶回

戴口罩也不會掉妝的素顏霜1620元→850元！5.2折輕鬆入手

伴娘提裙狂奔！下秒「抱新郎激吻」新娘垮臉…主持人神救場

20歲艷后拍戲驚見「男友與母親激戰」崩潰痛哭！　悲慘人生曝：年拍9部三級片

工商團體肯定政府防疫表現　籲穩定兩岸關係

老人易跌倒「用藥也是原因」　藥師揭5類風險藥物與化解方法

60億男星爽開後宮！「極樂4人行30年」3女友共侍一夫　住同社區每晚輪流睡

大媽硬騎重機爽拍！　掃落刮傷「2萬多安全帽」馬上閃人

停火生效才過5分鐘！　亞塞拜然和亞美尼亞又互控開火

景安露鳥俠對女店員「升旗」　手從背滑到屁股拿到Line就閃人

國際熱門新聞

魚療太酥麻　她嗨到毒死整池魚

菲國改口：僅1名陽性菲人到過台灣

金正恩哭了！北韓75周年黨慶大閱兵激動落淚

夾娃娃夾不中請警察到場　店員秒尷尬

誤把台灣當北韓！BBC直播國慶大典　主播大聊金正恩

川普染疫後首場活動「無罩」面對支持者

即／金正恩新玩具曝光！北韓曬「新型洲際飛彈」

維州驚見超詭譎「長髮蠕動生物」！

全球破3700萬人染疫　「WHO沒輒」

梅克爾政府警告泰王：別賴在德國

頭髮捲進後車輪！21歲女玩卡丁車慘死

法國2架飛機相撞！　至少5死

台男問存100萬娶烏克蘭新娘有多爽被潑冷水

諾貝爾和平獎今晚將揭曉！譚德塞榮登熱門榜首

更多熱門

相關新聞

亞塞拜然、亞美尼亞「同意停火」

亞塞拜然、亞美尼亞「同意停火」

亞美尼亞、亞塞拜然9月27日起在主權爭議地區納哥諾卡拉巴克（Nagorny Karabakh，下稱納卡）爆發衝突，至今近2周。雙方外交部長接受俄羅斯的邀請，前往莫斯科會談，終於同意從當地時間周六（10日）0時起停火，交換囚犯與陣亡官兵遺體。

亞塞拜然、亞美尼亞將出席談判

亞塞拜然、亞美尼亞將出席談判

紐時記者曝衛星照：2架F-16部署在亞塞拜然

紐時記者曝衛星照：2架F-16部署在亞塞拜然

南高加索士兵被鍊住防逃　殘缺屍堆疊

南高加索士兵被鍊住防逃　殘缺屍堆疊

火砲雨炸落納卡平民區　慘況曝光

火砲雨炸落納卡平民區　慘況曝光

關鍵字：

亞美尼亞亞塞拜然

讀者迴響

發燒話題

地震 小鬼黃鴻升 新冠肺炎 三倍券 金曲獎 金正恩 唐鳳 魏如萱 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 金馬獎 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

路上驚見4輪Gogoro！他看傻：特斯拉？

上網賣筆電！正妹撒嬌砍價　下秒閉嘴

24歲人妻「家中接客」！公公一旁把風

400無人機排出6字　萬人激動哭了

SWAG愛情片外流　吳夢夢硬起來告了

小馬1個月減8kg「鮪魚肚變8塊肌」！秘訣公開

Bossini千金韓國整形　口鼻噴血亡

睡衣太兇！她穿這件開門男友秒和好

館長中槍一個月　屁孩放話：黑社會暴動

「貴賓狗」瞇眼睡蝦子堆　網驚呆

韓女團被騙拍「丁字褲照」曝內幕

女三寶自撞起飛！BMW神反應魔性走位

金高銀也剪了狗啃瀏海！　網讚：駕馭力100分

玩弟弟老婆！男子遭父親壓制賞巴掌

剩不到3個月！ 運氣最好4星座大公開

更多

最夯影音

更多
耳朵常發癢！檢查發現長「結石」護士巧手清潔...耳道變乾淨紅潤

耳朵常發癢！檢查發現長「結石」護士巧手清潔...耳道變乾淨紅潤
陳漢典「絕殺凱莉」建功...不忘暖拉起對手　小煜激起勝負慾怒喊...阿樂超帥「接球回殺」

陳漢典「絕殺凱莉」建功...不忘暖拉起對手　小煜激起勝負慾怒喊...阿樂超帥「接球回殺」

Jasper為了跟陳小春玩「讓出最屌玩具槍」　自己只拿小槍...應采兒笑了：跟小白癡一樣

Jasper為了跟陳小春玩「讓出最屌玩具槍」　自己只拿小槍...應采兒笑了：跟小白癡一樣

女三寶國道上想事情自撞翻5圈　一旁BMW「魔性走位」成功閃過

女三寶國道上想事情自撞翻5圈　一旁BMW「魔性走位」成功閃過

一年一度的獵戶座流星雨來了！10／20、21晚上「每小時20顆起」

一年一度的獵戶座流星雨來了！10／20、21晚上「每小時20顆起」

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面