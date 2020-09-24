連假搭車玩更便宜！搭台灣好行半價　台灣觀巴「第2人免費」

▲台灣好行大溪快線打造「海洋水母公車」，利用電子票證還可享票價優惠。（圖／桃園市觀旅局提供）

記者李宜秦／台北報導

中秋連假到來，交通部觀光局規劃45條台灣好行路線，旅客只要利用電子票證付費，就可享有半價優惠，若搭乘73條台灣觀巴，2人同行還可享1人免費。為方便掌握各地訂房資訊，觀光局已於官網揭露各縣市訂房率資訊，提供民眾規劃旅程參考。

觀光局表示，為提升觀光遊樂地區的旅遊品質，已針對國家風景區、主題樂園轄內易發生壅塞路段及停車位不足等問題，協調道路主管機關及警察單位，進行先期規劃及疏導作業，重點包括加強防疫措施、整頓環境設施、強化疏導措施、改善停車狀況及宣導公共運輸等5大項目。

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▲觀光局規劃45條台灣好行路線。（圖／觀光局提供）

觀光局表示，今年國旅人潮較多，導致國5車流量大增，東部景點旅遊人潮爆量，為方便民眾掌握各地人流資訊，觀光局已調查各縣市旅宿業訂房率，並將相關資訊揭露於觀光局官網連假交通疏導專區。

為鼓勵民眾搭乘大眾運輸出遊，觀光局規劃45條台灣好行路線，只要利用電子票證付費，就可享有半價優惠。若搭乘73條台灣觀巴，2人同行還可享1人免費。

▲台灣觀巴也推出票價優惠活動。（圖／台灣觀巴提供）

觀光局表示，9月30日起舉辦「台灣好行環島輕鬆趣」活動，只要在活動期間搭乘台灣好行及轉乘大眾運輸工具，到專屬活動網站上傳搭乘證明及心得，就有機會抽中iPhone、GoPro 等多項大禮。

另為串接花東縱谷和東部海線觀光路線，觀光局新闢「台灣好行」玉長-豐濱線，訂於中秋及雙十連假期間試營運，每日一班次提供遊客免費搭乘，車上將配有專業導覽人員，提供遊客解說服務。