國慶晚會400無人機排出6字　萬人激動哭了：2020為台灣驕傲

記者趙蔡州／綜合報導

今年國慶焰火在台南市漁光島施放，現場至少湧入40萬人一起歡慶，其中一項活動焦點400架無人機排列表演，從以1624年台南建城開始，帶出台灣4百年來的發展，直到最後感謝為台灣奮鬥的所有防疫人員，其中「Health For All Taiwan can Help」6字更讓現場萬人歡呼、激動狂拍照。

▲「2020國慶焰火」無人機排列表演，6字讓萬人歡呼狂拍照。（圖／記者林悅翻攝）

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2020國慶焰火10日在台南安平盛大展開，有網友在臉書分享「無人機排列表演」的精彩畫面，可以看見400架無人機在夜空不斷轉換陣型，從以1624年台南建城開始，帶出台灣4百年來的發展，排出「民主台灣，自信前行」、「Health For All Taiwan can Help」，最後還排出愛心形狀，感謝為台灣奮鬥的所有防疫人員。

▲無人機以1624年台南建城開始，帶出台灣4百年來的發展，直到最後感謝為台灣奮鬥的所有防疫人員。（圖／記者林悅翻攝）

有網友看了激動說，「整個超級感動，瞬間激動到不行，也差點尖叫出來，2020年台灣真的很驕傲」、「讓全世界羨慕台灣」、「台灣，生日快樂，繼續加油前進，勇敢走出世界之路」、「雙十國慶快樂」、「Taiwan can help，台灣加油」、「Taiwan，no.1啦。」

國慶焰火10日在台南漁光島施放，活動主舞台設在安平戀愛廣場，副舞台包括觀夕平台、1661台灣船園區、四鯤鯓等，從下午4時30起遂開始包含十鼓擊樂團、明華園、紙風車劇團、無人機空中排列表演等一系列節目。主辦單位統計，截至10日晚間8時，活動會場已湧入40多萬人，現場擠得水洩不通。