國慶晚會400無人機排出6字　萬人激動哭了：2020為台灣驕傲

記者趙蔡州/綜合報導

今年國慶焰火在台南市漁光島施放,現場至少湧入40萬人一起歡慶,其中一項活動焦點400架無人機排列表演,從以1624年台南建城開始,帶出台灣4百年來的發展,直到最後感謝為台灣奮鬥的所有防疫人員,其中「Health For All Taiwan can Help」6字更讓現場萬人歡呼、激動狂拍照。

▲「2020國慶焰火」無人機排列表演,6字讓萬人歡呼狂拍照。(圖/記者林悅翻攝)

2020國慶焰火10日在台南安平盛大展開,有網友在臉書分享「無人機排列表演」的精彩畫面,可以看見400架無人機在夜空不斷轉換陣型,從以1624年台南建城開始,帶出台灣4百年來的發展,排出「民主台灣,自信前行」、「Health For All Taiwan can Help」,最後還排出愛心形狀,感謝為台灣奮鬥的所有防疫人員。

▲無人機以1624年台南建城開始,帶出台灣4百年來的發展,直到最後感謝為台灣奮鬥的所有防疫人員。(圖/記者林悅翻攝)

有網友看了激動說,「整個超級感動,瞬間激動到不行,也差點尖叫出來,2020年台灣真的很驕傲」、「讓全世界羨慕台灣」、「台灣,生日快樂,繼續加油前進,勇敢走出世界之路」、「雙十國慶快樂」、「Taiwan can help,台灣加油」、「Taiwan,no.1啦。」

國慶焰火10日在台南漁光島施放,活動主舞台設在安平戀愛廣場,副舞台包括觀夕平台、1661台灣船園區、四鯤鯓等,從下午4時30起遂開始包含十鼓擊樂團、明華園、紙風車劇團、無人機空中排列表演等一系列節目。主辦單位統計,截至10日晚間8時,活動會場已湧入40多萬人,現場擠得水洩不通。