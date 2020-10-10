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勇敢愛這片土地！瑞莎、吳鳳祝「台灣生日快樂」　蔡英文暖心回應

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▲▼瑞莎、吳鳳齊喊「愛台灣」祝賀國慶！蔡英文親自回覆了。（圖／翻攝自臉書）

▲勇敢愛這片土地，吳鳳、瑞莎臉書齊喊「愛台灣」。（圖／翻攝自臉書）

記者趙蔡州／綜合報導

許多台灣藝人在中華民國國慶會選擇靜默，深怕一旦表態就被大陸政府封殺，不過也有人選擇勇敢發聲。來自土耳其的藝人吳鳳（Rifat）、來自烏克蘭藝人瑞莎今天（10日）均在臉書祝福台灣，寫下「台灣我愛你」、「Love you, my home」等，甚至釣出總統蔡英文暖心回應。

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吳鳳10日在臉書貼出一張與女兒的合照，表示自己的小女兒拿回一張雙十國慶的卡片回家，他看了相當感動，「去年的今天，我在總統府前主持國慶日活動，記得當時小女兒還沒有開始走路。現在的她跟著我們的旅行慢慢認識生活的這塊土地。」

他強調，「現在的台灣發展方向已經很正確的，我是樂觀的看未來，也驕傲的說我是台灣人，也是中華民國的公民。」、「希望有一天，他能再一次上台主持國慶，把愛國跟民主的力量分享給更多人。」、「中華民國，台灣我愛你，生日快樂！」

▲▼瑞莎、吳鳳齊喊「愛台灣」祝賀國慶！蔡英文親自回覆了。（圖／翻攝自臉書）

▲瑞莎在臉書寫下「愛台灣」，釣出蔡英文暖心回應。（圖／翻攝自臉書）

來自烏克蘭的瑞莎11年前來台灣發展，透過模特兒及電影戲劇作品打開知名度，努力多年的她不但在台灣完成人生終身大事，2019年更獲得了中華民國國籍，成為「正港台灣人」並受許多人台灣粉絲祝福。她10日在臉書寫下，「10/10，很重要的日子，Love you, my home（愛你，我的家）」

文章分享後引發網友熱烈討論，總統蔡英文也現身留言，「謝謝瑞莎為台灣所做的一切，我們都以我們的國家為榮」。瑞莎看見留言後也回應「是我很謝謝總統，謝謝您所有的付出和努力，我們一起加油」，其他網友也紛紛獻上祝福，「瑞莎的心如她美麗的外貌，謝謝你愛台灣」、「謝謝瑞莎認同台灣。」

 

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