蔡英文：台商回台投資已超過1兆元　宣布政府最新3大經濟策略

記者陶本和／台北報導

總統蔡英文10日發表國慶演說時指出，我們迎來了幾十年來最大規模的資金回流潮，台商返台投資，已超過新台幣一兆元；她也當場宣布，政府三大經濟策略，包括：「全力、全方位投入供應鏈的重組」、「打造台灣成為國際資本、人才及數位技術匯聚的重鎮」，以及「全力落實經濟與社會的均衡發展」。

▲109年國慶大會，總統蔡英文發表談話。（圖／記者林敬旻攝）



蔡英文表示，因為疫情控制得當，台灣成為全球少數可以維持經濟正成長的國家，我們也為疫情後的經濟發展，超前部署，「六大核心戰略產業」正在積極規劃推動；前瞻基礎建設計畫，也已經分期編列特別預算，加速進行當中。



蔡英文說，最令人感到振奮的，是國人及企業，對台灣經濟發展的信心更強了。台灣資本長期外流的趨勢，已經翻轉過來，「我們迎來幾十年來最大規模的資金回流潮，台商返台投資，已超過新台幣一兆元，還有數以千億元計的海外資金，正在陸續匯回；許多外商及知名跨國企業，也在加碼投資台灣。」

蔡英文表示，在國際經貿合作的領域中，我們也有不少實質進展，台灣和美國將進行高層經濟對話，在全球供應鏈重組、科技合作、基礎建設等領域，尋求未來合作空間。

蔡英文指出，上週台美雙方宣布，已完成簽署「台美基礎建設融資及市場建立合作架構」，雙方將攜手投入美洲，及印太地區基礎建設計畫。台美經濟合作的深化，已經進入到行動階段，這也是我們在國際經貿合作上，尋求全面性突破的開始。

不過，蔡英文也提醒國人，全球疫情還沒有結束，疫情帶給各國在經濟、社會層面的複雜挑戰，仍然很嚴峻。

蔡英文強調，面對數十年來最大的內、外變局，台灣會持續展現韌性，政府更會掌好舵，朝三大策略方向前進，打造大家所期待的新台灣經濟。



首先，蔡英文要全力、全方位投入供應鏈的重組，「現在，全球供應鏈的快速解構及重組，是不可逆轉的趨勢，各地台商也正在朝向區隔市場、轉移生產基地、回台投資等方向，加速調整。」

蔡英文說，政府已經在推動的「5+2產業創新」、「六大核心戰略產業」、兆元投資計畫、「新南向政策」、台美經濟合作、參與區域經濟整合等等，都和供應鏈重組息息相關。

蔡英文強調，會將這些相關的政策和計畫串聯起來，並整合政府和民間的資源，以及跨部會的能量，全力、全方位的投入，讓台灣成為全球供應鏈不可或缺的關鍵力量。



其次，蔡英文認為，要打造台灣成為國際資本、人才及數位技術匯聚的重鎮。未來供應鏈的重組，最關鍵的元素是資本、人才，以及邁向數位經濟時代的核心技術。

蔡英文表示，將會在吸引國際資本跟人才的環境及法制上，持續深化改革，排除障礙。同時，也會透過國際交流、產學合作，以及雙語國家政策的努力，積極培育國內產業人才。

另一方面，蔡英文表示，也會運用台灣在資通訊、半導體、物聯網、人工智慧等優勢，開發及掌握核心技術，加速推動產業及經濟的數位轉型。



第三，則是要全力落實經濟與社會的均衡發展，蔡英文指出，疫情後的經濟、產業發展，可能會有失衡的風險，資金供給大幅的增加，也可能帶來後遺症。

蔡英文說，未來政府會更加重視資源的合理分配，照顧因經濟轉型而受衝擊的弱勢族群，加強促進青年就業，引導資金進行最有效的利用，讓台灣經濟再起的紅利，可以讓全體國人共享。

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