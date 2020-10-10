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嗨中3張發票「藏驚人巧合」　她一唸諧音：好無奈！網羨煞想被罵

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▲▼ 統一發票（圖／記者劉維榛攝）

▲幸運妹連中3張200元發票！（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

發票之神也會耍幽默？！一名女網友噴笑表示，最近心血來潮對了7至8月發票，超狂連中3張，事後做最後整理時，驚人發現獎號末3碼相同，還暗藏通關密語，讓她哭笑不得直呼「對個發票被罵北七！」文章曝光後，掀起一票網友刷讚「我也想被罵！」

一名女網友在《Dcard》分享被幸運之神眷顧的經歷，某天她一時興起拿出7至8月統一發票，陸陸續續對中3張200元，最後整理時，發現一個崩潰巧合，「不對啊，怎麼全都是987！」

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由於7至8月發票新增2組六獎獎號，包括「987」與「614」。而原PO的中獎發票都是987，而87彷彿是粗話北七的諧音，讓她忍不住笑虧，「雖然中獎好開心，但是三張都987真的好無奈，差點被笑死！」

趣文曝光後，底下網友羨慕笑回，「小資族的快樂，入手600小確幸」、「哈哈我也是中987，雖然被罵87，但還是很開心」、「這麼委屈的快樂我也想擁有」、「建議你可以買樂透了」、「我連87都當不了」、「我對了200多張，一張都沒中」、「留言沾好運」。

▼7-8月發票獎號出爐！（圖／ETtoday新聞雲製）

▲▼7-8月發票（圖／ETtoday新聞雲製作）

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