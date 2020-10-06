清心福全「千萬發票得主」找到了！買4杯鮮奶茶196元中大獎

▲發票特別獎幸運得主「找到了」，基隆清心福全4杯鮮奶茶196元中千萬。翁店長（左）、北區國稅局基隆分局秘書劉祺偉（右）。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

2020年7-8月期統一發票開獎，其中一組特別獎1000萬元的發票落在基隆市安樂區麥金路的清心福全飲料店，財政部北區國稅局基隆分局表示，這位幸運得主在8月22日到麥金路的清心福全購買鮮奶茶4杯，總共花了196元，幸運抱回統一發票特別獎1000萬元。翁店長說，8月22日剛好是他生日。

北區國稅局基隆分局秘書劉祺偉、課長洪素鵲6日特別前往店家祝賀貼紅榜，並與翁姓店長合影留念。翁店長說，8月22日剛好是他生日，那天是禮拜六假日，外地遊客前來買飲料的很多。

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翁店長表示，這是開業4年來頭一次開出千萬元發票，雖然覺得意外，但也十分替這位幸運顧客感到開心；翁店長還說，最近幾天店門口時常跑來流浪狗大便，現在想想才驚覺原來是要開出發票頭獎的象徵，直呼真的是「狗來富」。

北區國稅局基隆分局表示，2020年3月底開出1-2月期統一發票，2月14日到麥金路的STARBUCKS星巴克消費了一杯中杯英式紅茶110元，折扣10元，共花100元，以小額消費幸運中特別獎1000萬元及2020年2月6日暖暖碇內街全家便利超商消費125元，也是以小額消費中特獎200萬元。

國稅局基隆分局指出，消費者多使用載具索取雲端發票，不但每期會加碼開出15組100萬元，1萬5000組2000元及60萬組500元專屬獎項，如有設定領獎匯款帳戶，獎金還會自動匯入指定帳戶，再省下千分之四印花稅，不僅中獎機會多，而且還省荷包。

國稅局基隆分局提醒，2020年7-8月份統一發票領獎期間自2020年10月6日至2021年1月5日止，請及時兌領獎金，不要讓財神爺從身邊溜走；並且再次呼籲，消費購物請記得索取統一發票，下一個幸運者可能就是你了！

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