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超狂黑幫起底！1家28人霸佔官職魚肉百姓　蓋「山寨白宮」爽當書記

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▲▼ 安徽1家28人霸佔官職魚肉鄉民 。（圖／翻攝自中央政法委長安劍）

▲阜陽市潁泉區形似白宮的區委大樓引起輿論嘩然 。（圖／翻攝自中央政法委長安劍）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸官方開展掃黑行動，而安徽省阜陽市潁上縣的黑道家族「潁上張家」，堪稱「黑道治縣」的典型代表。張家長期盤踞官場，家族內竟有28人任職政府重要部門，還用殘暴手段報復政敵，甚至在當地蓋了一棟形似白宮的區委大樓，引起輿論嘩然。

《中央政法委長安劍》5日發表文章宣揚掃黑成果，指出「保護傘」和「關係網」既是黑社會性質組織能夠長期存在的原因，也是偵破案件、深挖徹查的最主要阻力。全國掃黑辦介紹，當中較為典型的是安徽潁上「張氏兄弟」案。

安徽阜陽市潁上縣，曾因「白宮書記」一度被媒體聚焦。2007年，阜陽市潁泉區形似白宮的區委大樓引起輿論嘩然，拍板興建該大樓的時任區委書記張治安，被人戲稱為「白宮書記」。當地一名幹部多次舉報仿白宮辦公大樓建造違法佔用耕地，官員腐敗等問題，矛頭直指張治安。

隨後不久，舉報人被張治安羅織罪名拘留逮捕，後在監獄中非正常死亡。最終，張治安因受賄罪、報復陷害罪被判處死緩。

這個張治安，就來自潁上張家。此次「張氏兄弟」涉黑案的三名主犯張志剛、張志勇、張志斌，正是張治安的三個堂兄弟。

▼張志剛（左）與張志勇（右） 。（圖／翻攝自中央政法委長安劍）

▲▼ 安徽1家28人霸佔官職魚肉鄉民 。（圖／翻攝自中央政法委長安劍）

實際上，阜陽市潁上縣很長一段時間都是官方認定的貧困縣，成就日後「潁上張家」地位的關鍵人物張家順，原來只是農民，沒上過一天學，還曾要過飯，不過腦子好、主意多卻遠近聞名。

張家順1979年成為全國勞動模範，並受到一位國務院副總理的接見。據說，副總理曾經問過他一個問題「張家順，你說什麼叫社會主義？」他想了一會說，「我認為社會主義就是讓老百姓吃好、住好、穿好、玩好、勞動好。」副總理聽完大笑，表示讚成。

很快，張家順的身分就從農民轉變為「幹部」，並在1984年出任當地新成立的謝橋鎮黨委書記。1988年，張家順進一步成為中國全國人大代表，1993年再次當選。次年，他成為潁上縣委副書記和縣人大常委會主任。

張家在潁上縣如日中天，而他的每一次升遷，似乎均能惠及家人。張家順的弟弟張家旺曾官至潁上縣委副書記，張家旺的2個兒子除了是黑道，其中一人張志剛還身兼縣自然資源和規劃局副局長，張志勇則是縣交通局副局長。

至於張家順的大女兒則當過縣教委人事科副主任，大女婿曾任縣地稅局長，二女兒曾是縣法院副院長，二女婿時任臨泉縣副縣長。

據全國掃黑辦統計，潁上張家共有28人在市縣重要部門擔任公職，非法控制地產、建材等多個行業領域，導致以張志勇、張志斌為首的「張氏兄弟」黑社會性質組織盤踞潁上20年並不斷坐大。

新案、舊案、隱案疊加，暴力、軟暴力、公權力交織，加上張家幾乎無處不在的「關係網」、「保護傘」，讓案件的辦理一度阻力重重。全國掃黑辦介紹，在「潁上張家」這種特殊情況中，一般的提級辦理、異地辦理等手段，很難快速打開突破口，「我們將掛牌督辦、領導包案督辦作為打傘破網的'殺手鐧'，用包案督辦的威力，破除辦案的阻力。」」

2008年，受「白宮書記」一事影響，張志剛、張志勇兩兄弟均被調離領導崗位，而4年後，他們又雙雙被提拔。全國掃黑辦領導督辦後，指導辦案單位從張志剛、張志勇兩兄弟2012年被違規提拔的線索入手，推動打掉原縣委書記熊德超等25名「保護傘」。

截至目前，公安機關在「張氏兄弟」案中查證涉嫌刑事犯罪案件160餘起、涉嫌違紀違法金額近億元，採取強制措施60餘人。「張氏兄弟」系列案件已經由安徽省檢察院指定宣城市檢察機關管轄，陸續向法院提起公訴。

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