最衰車主！借車撞毀不賠還被砍　黑歷史被爆：偷豪乳女星百萬珠寶

記者黃翊婷／綜合報導

基隆市警察局執行「全國同步掃黑行動暨掃蕩地下錢莊」專案，抓到擁有幫派背景的余姓男子，他因為不滿弟弟向曹姓友人借車，後來車子撞毀遭催討，兄弟倆一氣之下聯手將對方砍成重傷。警方進一步調查，原來車主曹男也是個前科累累的人，之前還曾闖入藝人丁國琳家中行竊。

▲圖為曹男先前犯下竊盜案被逮的畫面。（圖／記者郭世賢攝）

根據《自由時報》報導，曾犯下丁國琳住家竊案的曹男和余家兄弟平時感情不錯，今年初他將車借給弟弟使用，沒想到卻在逃避警方追捕時撞毀了，他上門討要逃亡時闖紅燈的罰單罰款和修車費，雙方因此發生爭執；余男聽聞此事，為了幫弟弟出氣，持刀將人砍成重傷，最終兄弟倆雙雙落網，涉嫌砍人的哥哥也已經被法院裁定羈押。

據了解，前科累累的曹男是一名慣竊，犯下的案件中最為知名的就是藝人丁國琳住家竊案。去年10月20日丁國琳返回基隆住處時，一開門就看見家中衣櫃凌亂，疑似遭小偷，立即報警處理，清點後確認有部分珠寶、首飾、名錶等物遭竊，損失至少上百萬元。

後來警方調閱監視器畫面追查，發現曹男當晚曾騎機車在附近徘徊，行為鬼鬼祟祟的，22日前往他家搜索，果然發現部分贓物，當場人贓俱獲。不過，當時曹男矢口否認犯案，辯稱是向不明人士收受贓物，但並未獲得檢警採信；如今他與好友為了一輛車子反目，還被砍成重傷，至今仍在醫院接受治療，情況並不樂觀。

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