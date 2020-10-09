國慶煙火卡位！台南人43支腳架「圍成結界」　網怒揪：又是黃牛？

▲腳架卡位國慶煙火。（圖／翻攝自爆料公社）



記者黃可昀／綜合報導

今年國慶煙火選在台南漁光島施放，不少人已經扛著腳架到外頭卡位，等著搶拍絢爛煙花。有民眾7日到台江漁樂園散步時從圍牆看過去，意外發現好幾支腳架一字排開，仔細一數都快要眼花，想不到攝影愛好者竟然提前3天就來卡位。

原PO在臉書社團「爆料公社」表示，台南漁光島10月10日將會施放國慶煙火，很多台南人早就迫不及待，拿著腳架、相機到台江漁樂園卡位，要選個最佳位置記錄下美麗煙火，讓他最驚訝的是，這些腳架竟然密密麻麻排成一整列，放眼望去簡直像結界一般，竟然多達43支，實在是國慶前另類奇景。

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▲網友懷疑又是黃牛佔位。（圖／翻攝自爆料公社）



網友紛紛回應，「我以為是監獄的圍牆」、「好多遺失物品，快點送去派出所」、「最討厭這樣的，還有搬椅子排隊的」、「好多避雷針阿」、「應該是拿爛的腳架卡位，回現場再換上好的。」不少人認為此舉不恰當，提早好幾天就拿腳架去卡位，會影響到其他遊客的觀感，先前也發生過黃牛提早卡位，等到活動當天再轉手賣出空位，「是不是又是黃牛放的佔位置，像上次大稻埕的一樣」、「那個還有在買賣位子的勒」、「聽說有些黃牛也會去佔位，然後當天再高價轉賣位置。」

今年七夕大稻埕也有舉辦煙火活動，很多攝影愛好者凌晨就到忠孝碼頭卡位，但其中還混入「黃牛」扛了50支腳架，一個空位賣700元，一場活動下來至少能賺3萬，消息一出讓很多真的想拍照的人都十分不滿。