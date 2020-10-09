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2020台南看焰火　交通局：分區離場好返家

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▲台南市交通局指出，國慶當日活動散場將有大量車潮於短時間內東向疏散，請駕駛人配合相關交通管制措施，及遵循現場員警指揮導引，安全快速返家。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市交通局指出，國慶當日活動散場將有大量車潮於短時間內東向疏散，請駕駛人配合相關交通管制措施，及遵循現場員警指揮導引，安全快速返家。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

今年國慶焰火在台南漁光島施放，本次國慶焰火有主會場及3個副會場，各會場都是觀賞焰火的絕佳位置；為因應焰火表演結束散場車潮，交通局與警察局於活動當晚8時起將進行散場管制，尤其在安平地區的戀愛廣場主會場及台灣船園區副會場，分屬安平運河兩側，為加速散場時車潮疏散，將進行分區疏導轉向管制。

交通局局長王銘德表示，因配合活動市集及表演活動進行，行人徒步區的管制時間將至11日0時，為疏解活動當日至安平地區車流，交通局協調警察局於活動當日20時起進行散場管制，屆時連結安平舊城區的主要橋樑安億橋、承天橋及望月橋將禁止車輛通行，和緯路、民權路、永華路及健康路將採調撥車道及轉向管制，加速車流東向疏散。

安平路、華平路部分路段將進行單行管制，於中華西路（台17線）路口均有轉向管制。建議在戀愛廣場主會場的觀賞民眾利用安平路、民權路及和緯路離開安平地區，並可利用和緯路接台17北返。

在台灣船園區的觀賞民眾請利用永華路及健康路離開安平地區，並可於新樂路右轉接台17往南返程；另和緯路及民權路於中華西路禁止右轉；安平路及永華路於中華西路禁止左右轉、健康路於中華西路禁止左轉，車輛可直行至金華路（台17甲線）、海安路、西門路等南北向道路再進行轉向。

四鯤鯓觀賞區民眾將進行車種分流及轉向管制，散場時汽車請行駛清水路，機車行駛鯤鯓路，於濱南路（台17線）均禁止左轉，請至明興路（台17甲線）再進行轉向。

國慶當日活動散場將有大量車潮於短時間內東向疏散，請駕駛人配合相關交通管制措施，及遵循現場員警指揮導引，安全快速返家。分區疏散、及路口轉向管制。詳細交通資訊可在2020國慶焰火網站（https://20201010.tainan.gov.tw/）查詢，歡迎民眾多加利用。

・被譽為「穩定膚況神器」
 

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