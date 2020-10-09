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2020台南虱目魚產業文化節　學甲熱情起跑

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▲2020台南市虱目魚產業文化節開幕活動「逗陣來學˙呷虱目魚」9日上午在學甲區華宗紀念公園揭開序幕。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲2020台南市虱目魚產業文化節開幕活動「逗陣來學˙呷虱目魚」9日上午在學甲區華宗紀念公園揭開序幕。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2020台南市虱目魚產業文化節開幕活動「逗陣來學˙呷虱目魚」9日上午9時至11時30在學甲區華宗紀念公園揭開序幕，五區接力舉辦至11月7日止，本年度虱目魚產業文化季將著重在虱目魚的「食力文化」，以食當季、食在地為主軸，結合五大區域特色，為全國的民眾帶來一場「虱目饗宴」。

由學甲國樂學會打頭陣，綠地舞蹈表演壓軸演出，今因配合防疫活動現場維持單一出入口，民眾應配合量額溫及配戴口罩入場，並備有酒精消毒，現場有在地農漁民提供虱目魚相關產品販售，免費農漁特產、虱目魚丸品嚐共150斤品嚐，且為鼓勵消費在地當季虱目魚產品，消費每滿100元可領取兌換卷，兌換鮮肥味美虱目魚乙隻，限量300隻。

「我8點就來排隊了，可以跟孫子一起做披薩，真趣味」、「哇~第一次吃到虱目魚的披薩，很新奇」，親子排隊報名虱目魚創意披薩DIY共120片，選用台南日寶罐頭製成的虱目魚披薩，做法簡單，鼓勵民眾可在家料理，現場農漁特產展售生意興隆、人山人海，公所政風室辦理110年農漁會反賄選廉政宣導以及警察局交通安全相關活動，以寓教於樂的方式，吸引大批民眾排隊參與，一時蔚為人潮，民眾直呼有吃又有拿，活動現場粗估吸引約3000人。

▲2020台南市虱目魚產業文化節開幕活動「逗陣來學˙呷虱目魚」9日上午在學甲區華宗紀念公園揭開序幕。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市政府副秘書長王揚智、民政局局長顏振標、農業局簡任技正周志勳、學甲區代理區長王文波、北門區區長張明寶、七股區代理區長劉志琮、將軍區區長洪聰發、左鎮區區長邱志榮、立委賴惠員、謝財旺市議員、蔡蘇秋金市議員、蔡秋蘭市議員、方一峰市議員、陳昆和市議員、及學甲區里長聯誼會會長陳敏男等人，副秘書長王揚智與貴賓拿宣傳手舉牌及Q版市長做魚丸打卡版，象徵「2020台南虱目魚產業文化季」美味啟動。

▲2020台南市虱目魚產業文化節開幕活動「逗陣來學˙呷虱目魚」9日上午在學甲區華宗紀念公園揭開序幕。（圖／記者林悅翻攝，下同）

副秘書長王揚智代表黃偉哲市長主持開幕，台南是虱目魚的故鄉，養殖面積、產量及產值皆為全台第一，虱目魚可謂台南之家魚，對在地人來說虱目魚已深刻融入生活，虱目魚幾乎整隻都是寶，台南人除了虱目魚腮跟魚膽外，其他部份皆有用處，大街小巷皆有虱目魚烹煮的美食，尤其是虱目魚頭，富含膠原蛋白，越吃越涮嘴，尤其本市虱目魚多位於沿海地區，這種淺坪式鹹水養殖的虱目魚，活動量充足使魚肉更加鮮甜、美味，歡迎大家前往古都選購最新鮮道地的虱目魚。

民政局局長顏振標表示，歡迎民眾10月10日天觀賞400年第一次國慶煙火在台南，也是縣市合併10周年，市府也擴大舉行國慶煙火活動，串聯周邊大廟、整合市內古蹟，國慶期間將推出一系列活動，使煙火遍地開花，為國家祝壽同時提升全城觀光，歡迎大家在賞煙火前先來學甲吃虱目魚。

王文波代理區長指出，「2020台南虱目魚產業文化季」學甲開幕，今年以食在地、食當季為主軸，並結合食魚教育，宣導消費者多多選購食用價格實惠且高營養之臺南虱目魚。方一峰、謝財旺及學甲區里長聯誼會會長陳敏男表示，學甲虱目魚最好吃，希望市政府長官及議員能夠協助在地農漁民虱目魚行銷虱目魚。

▲2020台南市虱目魚產業文化節開幕活動「逗陣來學˙呷虱目魚」9日上午在學甲區華宗紀念公園揭開序幕。（圖／記者林悅翻攝，下同）

除開幕之精彩豐富活動內容，後續還有10月17日北門區「鱻北門虱目魚派對」、10月24日七股區「來趣七GO-呷啥咪魚」及10月31日將軍區「將軍虱想同樂會」及11月7日「思慕安南-魚樂台江」活動等系列活動，最新鮮的在地美味，從產地到餐桌沒有距離，詳情可洽詢各區公所官網或上「台南搶鱻報」粉絲專頁查詢，歡迎全國民眾一起來感受臺南尚夯的「虱目食力饗宴」！

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