國慶焰火明日台南登場　黃偉哲驚喜宣布焰火發數大幅增加6成

▲國慶焰火將在台南安平區漁光島施放，台南市長黃偉哲驚喜宣布，國慶焰火的施放發數大幅增加了6成，超過2萬7千發的焰火在33分鐘完成施放。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國慶焰火10日即將在台南安平區漁光島施放，台南市長黃偉哲9日上午驚喜宣布，為了提供更好的觀賞效果，國慶焰火的施放發數將加碼到27354發，較原先規劃的16882發大幅增加了6成，超過2萬7千發的焰火在33分鐘完成施放，相信緊湊度與精彩度將更加提升。

黃偉哲邀請全國各地旅客相揪親朋好友，一起來台南看焰火、吃美食、逛市集，在台南度過開心的國慶假期。

台南市長黃偉哲表示，國慶焰火就要到了，台南市政府團隊雖然做了周全準備，但還是一再確認各項工作是否完備，9月26日的焰火施放效果相當好，各界都很滿意，因此國慶當日的焰火發數將從原先的1萬6千多發加碼到2萬7千多發，總共增加近1萬枚，歡迎大家國慶假期來台南看焰火，保證精彩物超所值。

台南市政府表示，10日國慶焰火施放原先規劃就已精彩可期，為了呈現更好的觀賞效果，再加碼到27354發，增加的部分以低空焰火為主，為夜空增添更炫爛的色彩，所有的焰火將在33分鐘內施放完畢，緊湊度和豐富度大增，屆時將帶來更令人目不暇給的視覺震撼效果。

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