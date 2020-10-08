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國慶煙火在台南　環保局減廢宣導快閃大行動

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▲台南市環保局藉此大好機會宣導減廢回收，集結環保志工及公益團體組成創意減廢回收宣導行動隊，在億載金城、觀夕平台等定點走動式快閃宣導。

▲台南市環保局藉此大好機會宣導減廢回收，集結環保志工及公益團體組成創意減廢回收宣導行動隊，在億載金城、觀夕平台等定點走動式快閃宣導。（記者林悅翻攝）


記者林悅／台南報導

國慶焰火在台南，預估欣賞璀燦焰火人數可能高達30萬人以上，台南市環保局藉此大好機會宣導減廢回收，集結環保志工及公益團體組成創意減廢回收宣導行動隊，在億載金城、觀夕平台等定點走動式快閃宣導。

環保局指出，「少垃圾，不使用一次性容器」。此外，還設有環保宣導攤位，提供環保杯租借、自備環保杯免費奉茶等環保好康。市長黃偉哲歡迎全國民眾來賞焰火，也呼籲身體力行做環保，全民綠生活愛南南愛地球，國慶盛會與環保雙贏。

減廢回收宣導行動隊成員近百人，10月10日下午3時起將以分組方式，穿梭於國慶焰火活動美食市集區域、晚會表演區域等，宣導遊客響應減廢運動，隨時做好源頭減量及資源回收。

為推廣全民綠生活，鼓勵民眾支持環保，環保攤位提供奉茶站，民眾持環保杯即可免費盛裝飲水。未自備環保杯的民眾，只須押金200元，就可租借環保杯及獲得還保小提袋1個，還杯時退200元外，還可獲卡卡環保吸管1支或熊本熊購物袋1個，憑還杯蓋章截角還可至藏金閣（台南市東區府東街41巷6號）再兌換市價超過百元的友善環境生活用品組。環保攤位也搭配資源回收小遊戲、美學商品買一送一等活動。

做環保要大方讓很多人知道，活動當天環保局推出各式拍照打卡活動，民眾只要與減廢回收行動隊拍照打卡，上傳至環保局臉書，即可獲得限量寶特瓶製作的原子筆1支。

持環保杯至奉茶區免費盛裝桶裝水拍照打卡上傳至環保局臉書活動專區成功者，獲得限量寶特瓶製作的原子筆1支外，再加碼參加環保局臉書抽獎，獎項有檜木面紙盒、檜木掀蓋式置物盒+手機/平板架 1名、環保用具+實用清潔組等多項獎品。

持環保杯裝飲水拍照另上傳至台南減廢日line官方帳號，再贈送抽取式衛生紙1包及參加南南減廢日活動抽獎，獎項有Air Pods無線藍芽耳機及500元禮劵等大獎。

環保局指出，希望透過寓教於樂的活動，大人小孩都對環保有更多的感受，進而從生活中養成源頭減量及減廢回收生活好習慣，地球永續發展。

・被譽為「穩定膚況神器」
 

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