國慶煙火在台南　黃偉哲：市府準備好了絕對物超所值大家一起來！

▲台南市長黃偉哲指出，台南國慶焰火施放數，由原先的16882顆，加碼到27354發，施放時間仍是33分鐘，煙火數量增加約1萬顆，更密集，更絢爛，精彩可期。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲指出，經過向慶籌會焰火處及台南市政府民政局確認，因9月26日試放效果很好，為了提供給民眾更精彩的焰火觀賞效果，國慶焰火施放數，由原先的16882顆，加碼到27354發，施放時間仍是33分鐘，煙火數量增加約增加將近1萬顆，更密集更絢爛，精彩可期，歡迎大家來台南看，國慶煙火絕對保證物超所值，讓你收收獲滿滿！

2020年國慶焰火將於台南安平漁光島施放，可預期人潮將湧現，為能讓民眾觀賞璀璨焰火，並顧及民眾安全，市長黃偉哲表示，國慶日10月10日觀汐平台沙灘、四鯤鯓沙灘的焰火觀賞區嚴禁民眾戲水，市府警察局、消防局與觀光旅遊局將聯合共同執行觀賞區鄰近沙灘水域安全維護作業，請民眾配合當日管制措施，遵照工作人員指示的引導前往安全觀賞區域，避免產生危險。此外也再次向民眾宣導「戴口罩、看煙火」，呼籲觀賞民眾一起配合，落實防疫新生活，保護彼此給大家一個安全的旅遊環境。

觀旅局長郭貞慧表示，歡迎民眾國慶連假來台南，推薦民眾可以線上參加安平老街、安平古堡、安平樹屋、德記洋行、大魚的祝福等安平周邊景點米其林3星導覽路線。南區「四鯤鯓海灘黃金海岸」也正是這次觀賞國慶焰火最佳的觀賞點之一，周邊景點包含網美最愛打卡點-「黃金海岸方舟」船屋咖啡廳、喜樹藝術聚落、灣裡商圈等地，可順遊臺南不同景色。另外也推薦給愛攝影的朋友，拍攝國慶焰火的私房地點(德陽艦園區、四草大橋、林默娘公園、漁人碼頭、安平遊憩碼頭)，先搶先贏，卡位要早！

國慶焰火在台南，市府特別規劃多場域觀賞，包括主舞台的安平戀愛廣場、副舞台的觀夕平台、1661台灣船園區、四鯤鯓（龍崗天橋停車場），主、副舞台都規劃有精彩的表演節目，並推薦包括「戀愛廣場」、「觀夕平台旁空地」、「林默娘公園、台灣船園區」、「億載金城」及「龍崗國小、四鯤鯓海灘黃金海岸」等五個視野佳的觀賞點，歡迎全國民眾一起來台南賞煙花、逛景點、吃美食。搭配年底前到訪台南並消費，憑200元以上的發票即可參加「五子登科」台南三倍券加碼千萬豪禮抽獎活動，全新兩房一廳公寓、汽車、五星級總統套房、搭乘帆船遊程及高額獎金等你來拿。更多相關資訊請上「2020國慶焰火在台南」（https://20201010.tainan.gov.tw/）或台南旅遊網官網（https://www.twtainan.net/）查詢。

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