小三爬前男友床「纏綿5天」…搭電梯繼續交纏！正宮見保險套崩潰

▲人夫外遇前女友，2人還在家中纏綿5天，被正宮抓包氣炸提告。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者陳韻如／新竹報導

新竹人夫阿義（化名）與前女友小靜（化名）舊情復燃，竟多次趁著正宮不在家時，將小靜帶回家中發生性行為，更直接入住多日，甚至連搭電梯都不捨分開，在住家社區電梯內繼續擁吻。直到正宮抓包，當場氣瘋對小靜提告，最後獲賠20萬元。

正宮指控，她與阿義結婚近8年，但沒想到卻被她發現阿義自2020年1月間開始有頻繁購買保險套的紀錄，而由於她1月農曆春節期間，返回高雄娘家與家人團聚，她因此心生懷疑，遂藉口向阿義借手機玩遊戲，沒想到竟真的被她發現阿一根小靜的親密對話，當場氣得質問阿義，而阿義也坦承外遇。

當時阿義向正宮表示，自己趁著正宮回娘家期間，帶小靜回家發生性行為，小靜還在家中留宿至少5天，2人甚至在搭電梯時還不捨分開，繼續在電梯內擁吻，讓正宮當場崩潰，認為自己家中放著她與阿義的婚紗照，浴室內也有2對漱口杯及牙刷，房內櫥櫃甚至放了諸多女性保養彩妝品，再者阿義的臉書也明確記載著感情狀態，小靜不可能不知道阿義已婚，因此憤而對小靜提告求償。

對此，小靜表示，她與阿義是前男女朋友，過去是不愉快的分手，而雙方8年後重逢，她也因此不會特別去查探阿義的檔案，再加上2人相約吃飯時，阿義也未曾提過自己已婚，而她到阿義家中喝酒時，也並未看見婚紗照，而2人喝完酒後就在家中發生關係，但她也並未看到任何女性用品，直到她要離開時，阿義才說出自己已婚，並說自己跟老婆相處不好，老婆回娘家之後就沒什麼聯絡。

小靜提到，沒想到同年2月3日阿義卻傳訊息告訴她，正宮發現2人的關係，而當時正宮有打電話約談和解，而她也因此向正宮道歉過，但對方卻提告求償，讓她無法接受，因為自己真的是在不知情的情況下，並沒有想傷害正宮。

法院審理時，勘驗正宮所提出的發票、監視紀錄器及臉書個人檔案感情狀況截圖、阿義與小靜的親密對話截圖等，法官因此認定2人姦情，認為阿義與小靜都是30歲以上的熟齡男女，不可能對於感情狀態不加以關注、探詢，再者，小靜還在對方家住入住長達5天，不可能完全沒發現阿義並非單身，因此依法判小靜須賠償正宮20萬元。

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