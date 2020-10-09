車流少2成還是塞！國1湖口一度「紫爆」　今出遊防6大地雷路段

▲高公局說明國道路況。（圖／翻攝高公局臉書直播）

記者李宜秦／台北報導

今天是國慶連假第一天，交通部高公局表示，今年國慶連假車流較去年減少20％，國5南下車流量減少26％。根據高公局1968 APP顯示，國1南下湖口服務區－新竹路段車段，時速約20到40公里，一度紫爆，而國3南下三鶯─大溪也是車多，時速不到40公里。今日上午將有6大地雷路段，南向用路人可下午再出發。

高公局預判，今日上午壅塞路段，將出現在國1南向楊梅-新竹系統、彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-大華系統、國3南向三鶯-關西、烏日-霧峰、國5南向南港系統-坪林等。

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高公局表示，截至今日上午8點前，國道交通量為24.3百萬車公里，較去年國慶連假減少20％，國5南向車輛為13065車次，比去年減少26％，南港－坪林路段在上午6點到7點半車多，不過目前較為通順，時速可達60到80公里，預計到下午5點才會完全紓解。

高公局指出，上午北部在北向圓山－大華系統、國3鶯歌系統南下、國1新竹系統南向車多，其中五股、木柵都有事故造成回堵；中部則是國1南向大雅、彰化等路段車多，彰化路段時速低於40公里，預計中午12點陸續紓解。

▲10/9國道交通量預測。（圖／高公局提供）

高公局表示，北部的圓山－大華、楊梅－新竹路段將壅塞到下午3、4點；中部彰化－埔鹽、快官－霧峰、舊正－國興等路段塞到中午12點。另外今日西部國道沒有高程載管制，而石碇、坪林等除實施高乘載管制外，還有匝道封閉到中午12點。

今日相關疏導措施包括6-12時國5南港系統南向入口高乘載、全天封閉國1平鎮系統、埔鹽系統南下入口、0-12時封閉國5石碇、坪林南向入口、假期間採單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控。

公路總局指出，雙十連假首日，國內各大風景區及鄰近遊樂區路段預估會有局部壅塞情形，包含台2線關渡~淡水路段、台2線萬里~大武崙路段、台3線、台7線大溪~慈湖路段、台9線礁溪路段、台14甲線清境農場、台21線日月潭周邊路段、台26線墾丁路段等。