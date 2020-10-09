陸外交部：中國疫苗投入使用後將作為全球公共產品

▲各國都加緊速度研發新冠疫苗。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

中國於8日與全球疫苗免疫聯盟簽署協議，正式加入「新冠肺炎疫苗實施計劃」。外交部發言人華春瑩回應，中方承諾中國疫苗研發完成並投入使用後，將作為全球公共產品，優先向發展中國家提供，通過加入「實施計劃」，中方也將同有關國家加強疫苗合作。

華春瑩指出，這是中國秉持人類衛生健康共同體理念、履行自身承諾推動疫苗成為全球公共產品的一個重要舉措。

她強調，當前，新冠疫情仍處於全球大流行，嚴重威脅各國人民生命安全和身體健康，確保發展中國家有平等機會獲取適合、安全和有效的疫苗是中國一直關注的重點。

「中方鄭重承諾，中國疫苗研發完成並投入使用後，將作為全球公共產品，優先向發展中國家提供，為此，中方同『實施計畫』保持著密切溝通，對加入『實施計畫』持積極態度，」華春瑩表示。





▲中國外交部發言人華春瑩。（圖／達志影像／美聯社）

她說到，「儘管中國多支疫苗研發處於國際領先水準並具備充足的生產能力，但我們還是決定加入『實施計畫』，目的就是以實際行動促進疫苗公平分配，確保為發展中國家提供疫苗，同時帶動更多有能力的國家加入並支持『實施計畫』。」

最後，華春瑩強調，中方將繼續同「實施計畫」各方一道，為全球團結抗擊疫情、保護世界各國人民的生命安全和身體健康作出中國貢獻。

►戴口罩也要記得保養