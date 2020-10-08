大陸逼改名才能參加旅展！林佳龍轟「損人不利己」：僅會引反彈

▲交通部長林佳龍表示，大陸逼迫我方改名只會引發國際反彈。（圖／交通部提供）



記者李宜秦／台北報導

交通部觀光局原定9月23日參與亞太旅行協會舉辦的國際旅展，然而卻因今年的主辦國大陸強迫我方改名，計劃只好取消，這也是觀光局62年來首次不參加該旅展。交通部長林佳龍表示，支持觀光局決定，大陸企圖為我方改名，也無法抹滅台灣存在的事實，且此種打壓只會引發國際更大的反彈，是損人不利己的作法。

觀光局長張錫聰表示，觀光局自1958年起均有參加亞太旅行協會虛擬交易會，今年遇上疫情，因此著手將實體資源虛擬化，準備參加虛擬線上旅展，往年我方都是以「中華台北分會」參展，今年卻因大陸主辦旅展，竟在旅展舉辦前2周竄改我方名字為「海峽旅遊協會」。

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張錫聰指出，我方發現後立刻向總會關切，並自行更正名稱，想不到接著我方網頁被移除，無法擅自改回名稱，觀光局再度去函關切，總會向陸方溝通後，陸方卻以全額支持該旅展為由，拒絕我方的改名要求，更要求觀光局需經過陸方許可才可參展。

張錫聰表示，雖然亞太旅行協會有協助我方補救申請，最後卻仍未被陸方同意，因此我方去函抗議後便退出旅展。他表示，觀光局秉持旅遊國際化原則，希望跟國際分享台灣在疫情下推廣國旅的經驗，未來仍會持續參與國際組織或平台，推廣我國觀光資源。

▲觀光局長張錫聰表示，大陸要求我方改名，才可參加國際旅展。（圖／交通部提供）

林佳龍表示，這次的旅展是很難得的交流經驗，我方卻因為名稱備受打壓，最後決定退出，這對大陸而言是「損人不利己」的作法，我國的防疫成果備受世界肯定，未來的國際觀光發展，必然與防疫密不可分，台灣的經驗值得與世界分享，尤其從防疫旅遊到安心旅遊，台灣成功推動內需經濟的復甦。

林佳龍指出，大陸在這個時刻擅自改名，讓我們無法分享自身防疫經驗，對國際觀光傷害很大，台灣過去參與旅展都是扮演積極的角色，去年甚至獲得文化類金獎「阿里山茶文化展現與永續發展」獎項，觀光局也做了萬全準備，無法分享經驗是國際的損失，相信大陸此舉只會引起國際更大反彈。

林佳龍強調，他代表政府支持觀光局這次的決定，國家主權不容讓步，台灣就是台灣，大陸企圖為我們改名，仍無法抹滅台灣存在的事實，尤其是台灣的防疫經驗是國際很想了解的，也會事後疫情時代寶貴的經驗，未來觀光局也會持續加強國際交流。