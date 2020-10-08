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官方文件外流！白宮至少34人染新冠　確診名單曝光…恐再爆下一波

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▲▼美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普已於5日晚間出院並返回白宮。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／綜合報導

美國新冠疫情持續嚴峻，包含總統川普在內的白宮「核心圈」人士相繼傳出確診消息，根據媒體於7日取得的聯邦緊急事務管理署（FEMA）內部資料顯示，目前白宮內部至少已有34人確診新冠肺炎，川普日前返回白宮時更在進入建築物前就脫下口罩，引發了增加工作人員的感染風險的憂慮。

根據ABC報導，FEMA一份日期標示為7日的內部文件顯示，白宮內部目前有34名工作人員和其他接觸者遭到感染，與先前媒體報導的24人有大幅增加的趨勢，而且尚不清楚「其他接觸者」的詳細人數與身分。白宮戰略溝通部主任法拉（Alyssa Farah）表示，白宮正在「採取預防措施」遏制疫情蔓延，仍在白宮西翼工作的人「感覺很舒服」。

白宮核心圈確診人士

美國總統川普（Donald Trump）
川普前一晚才剛在電視節目中宣布貼身顧問希克斯（Hope Hicks）的確診消息，隨後就於10月2日凌晨1時透過推特證實，他與夫人梅蘭妮亞雙雙確診新冠肺炎，即刻起開始進行隔離，表示「我們會一起度過難關的。」當日晚間，川普搭乘直升機前往華特里德國家軍事醫學中心隔離，並接受「抗體雞尾酒療法」與新冠肺炎實驗藥物瑞德西韋（remdesivir），已於6日回到白宮。

第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）
現年50歲的川普妻子梅蘭妮亞在確診之後，在推特發文表示，「在呈現陽性反應之後，我正在家中隔離，一切感覺很良好，也推掉之後的行程，請大家確保自身健康安全，我們會一起度過難關。」

貼身顧問希克斯（Hope Hicks）
31歲的希克斯是川普最親密的顧問之一，也首位被證實感染新冠肺炎的白宮核心人物，她近期多次陪同川普出席行程，總統候選人首場辯論會前也被媒體拍到，走下空軍一號時未佩戴口罩，30日再度與川普一起參加造勢大會後即確診，並出現症狀。

川普競選團隊總幹事史泰平（Bill Stepien）
史泰平2日得知確診結果時，已出現輕度症狀，目前在家中處理公務，9月29日陪同川普參與首場辯論會時，與希克斯的座位相當接近，此前甚至與前白宮顧問康威一同參加辯論前的準備會議。

前白宮顧問凱利安康威（Kellyanne Conway）
康威2日晚間透過推特宣布確診新冠肺炎，出現輕微咳嗽，「但目前感覺良好，在通報醫師後，現已展開隔離程序」。康威26日曾出席在白宮玫瑰花園舉辦的大法官巴瑞特（Amy Coney Barrett）提名儀式，當時就坐在現已確診的第一夫人梅蘭妮亞後方，女兒克勞迪亞（Claudia Conway）早在此前於TikTok上傳，康威在家裡到處狂咳嗽的影片。

前紐澤西州州長克利斯蒂（Chris Christie）
前任州長、現職美國廣播公司ABC新聞撰稿人克利斯蒂也曾出席大法官提名儀式，並於3日表示，「我剛剛收到新冠病毒呈陽性反應的消息，雖然只有輕微症狀，但由於我有氣喘病史，將聽從醫師指示進行治療。」

白宮發言人麥肯內妮（Kayleigh McEnany）
32歲的白宮女發言人麥肯內妮5日發出聲明表示，已於上午確診，但並沒有任何徵狀，將開始自主隔離。根據美國ABC新聞，白宮新聞辦公室的另外4名成員，包含吉爾馬丁（Chad Gilmartin）、萊維特（Karoline Leavitt）以及德魯蒙德（Jalen Drummond）也被驗出確診。

白宮高級顧問米勒（Stephen Miller）
川普高級顧問米勒在6日聲明中表示，「過去5天以來直到昨天，我都在進行自主隔離和遠距工作。今天，我確診了COVID-19，正在隔離中。」米勒的妻子凱蒂（Katie Miller）為副總統發言人，她於5月曾確診過，當時彭斯的篩檢結果呈陰性。

共和黨籍參議員麥克李（Mike Lee）
麥克李2日表示，在經歷了「長期過敏症狀」後，新冠肺炎的檢測結果出現陽性反應，今後10天內將保持隔離狀態。

共和黨籍參議員提力斯（Thom Tillis）
北卡羅來納州參議員提力斯2日晚間宣布確診，「幸運的是，我沒有症狀。」據了解，他與另一位參議員麥克於26日曾出席新任大法官巴瑞特的提名儀式，並和巴瑞特有近距離談話。

共和黨籍參議員強森（Ron Johnson）
威斯康辛州參議員強森的團隊表示，65歲的強森於2日被檢驗出COVID-19陽性反應，在此前他曾接觸過一名確診者，但目前沒有出現任何症狀，將繼續隔離觀察。

共和黨全國委員會（RNC）主席麥丹尼爾（ Ronna McDaniel）
共和黨全代會主席麥丹尼爾在她的一名家人確診後，於7日也被檢驗出感染新冠肺炎，但發言人表示，從3日起她就一直待在密西根的家中，並未外出。

川普私人助理盧納（Nicholas Luna）
據了解，4日傳出確診的盧納主要負責橢圓形辦公室的事務、安排總統行程，幾乎天天陪在川普身邊準備簡報、處理演說文本。盧納的妻子是川普女婿庫許納的助理，而庫許納日前的檢測結果為陰性。

白宮軍事辦公室成員麥卡隆（Jayna McCarron）
負責保護美國核按鈕手提箱「核足球」（Nuclear football）的麥卡隆5日傳出確診消息，此外一名川普的貼身隨從、現役美軍人員也於同日確診。據報導，「核足球」會由總統會隨身攜帶，由隨行的軍方助理提著，箱子內部有一本指導執行核武攻擊的指南，內有美國900枚核武的部署地點清單，另外還有無線電收發機、密碼驗證器。

▼白宮玫瑰花園26日舉辦的大法官巴瑞特（Amy Coney Barrett）提名儀式被外界認為是群聚感染大會。

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