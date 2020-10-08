白宮驚人確診數曝光！感染源頭傳是首席安全官　9月底病重住院

▲美國總統川普5日出院返回白宮，一名清潔人員同日消毒白宮新聞簡報室。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國白宮感染新冠肺炎人數現已攀升至34例，且外傳白宮最高安全官貝里（Crede Bailey）恐怕是此次超級傳播事件的源頭，因為他早在大法官提名儀式登場前就確診，病況嚴重，早在9月份就已經入院接受治療。

綜合今日美國報（USA Today）、彭博等外媒報導，貝里平時與特勤局密切合作，掌管白宮安全辦公室，負責發放進入白宮的安全認證資格文件，向來鮮少出現在媒體版面。但多名知情人士7日透露，貝里其實早在9月底就確診新冠肺炎，病況嚴重（gravely ill），已入院治療。目前白宮已有官員私下證實貝里確診一事。

隨著白宮越來越多人感染新冠肺炎，依據聯邦緊急事務管理署（FEMA）外流文件顯示，包括白宮新聞秘書麥肯內尼（Kayleigh McEnany）、川普親近幕僚希克斯（Hope Hicks）等人在內，現已累計34人中招，而白宮玫瑰花園9月26日大法官提名儀式的多名參與者陸續傳出染疫消息，也讓外媒把這場活動封為「超級傳播事件」。

川普1日確診新冠肺炎後，隔日凌晨在推特證實染疫消息，同日便入住沃爾特里德國家軍事醫學中心（Walter Reed Medical Center）；歷經3天治療，他於5日傍晚出院，並在推特連續發布2段影片，以自身「快速出院」為例，直言「可以肯定的一件事是，不要讓它主導你，不要害怕，你會打敗它的」、「現在我好很多了，搞不好還已經免疫了。」

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