涉謀大選前綁架美國密西根州長　含「金剛狼守護者」相關13人落網

▲民主黨籍密西根州州長惠特梅爾 。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社底特律8日綜合外電報導

檢察官今天表示，在涉嫌密謀綁架密西根州州長並襲擊州議會大樓的陰謀中逮捕了兩個組織共13人，其中包括與民兵組織「金剛狼守護者」有關聯的7名男子。

根據聯邦調查局（FBI）今天公布的書面陳述，該組織策劃在11月3日美國總統大選前綁架密西根州長惠特梅爾（Gretchen Whitmer）。惠特梅爾為民主黨籍，常常被共和黨籍總統川普當作攻擊目標。

密西根州檢察長納塞爾（Dana Nessel）在記者會上指出：「執法人員、政府官員和廣大群眾的性命安全遭到威脅，我們的努力揭發了精心策劃的計謀。」

密西根州西區聯邦檢察官柏吉（Andrew Birge）表示，聯邦調查局透過社群媒體發覺，一個由6人組成的團體正在討論「暴力推翻」密西根州政府，從而藉由這個組織內部的機密消息來源進行長達數月的調查。

聯邦調查局表示，該團體成員佛克斯（Adam Fox）說，他需要200人衝進蘭辛（Lansing）的州議會大樓，劫持包括州長惠特梅爾在內的人質。佛克斯表示，他想以「叛國罪」審判惠特梅爾，並將在11月3日大選之前執行該計畫。聯邦調查局說，此一組織後來改以惠特梅爾的度假屋為目標。

柏吉說，這個組織的6名成員如果因試圖綁架惠特梅爾被定罪的話，可能面臨終生監禁。

在同一個記者會上，密西根州檢察長納塞爾說，她的辦公室對隸屬於民兵組織「金剛狼守護者」（Wolverine Watchmen）的7名男子另外提出指控，這些人涉嫌共謀綁架惠特梅爾並宣揚暴力，違反密西根州的反恐法。