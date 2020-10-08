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北市府廣場10日反獨活動「神秘嘉賓是韓國瑜」？主辦單位這樣說

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記者袁茵／台北報導

中華民國中央軍事院校校友總會理事長季麟連將於10月10日國慶日當天，在台北市政府市民廣場舉辦「護憲反台獨」活動，傳出台北市長柯文哲一度想出席，另外還有「神秘嘉賓」疑似是前高雄市長韓國瑜，引發外界熱議。對此，中央軍事校友會發言人兼副祕書長劉志堅8日受訪時，堅持保持神秘，不透露神秘嘉賓名單，也拒絕回答關於柯文哲等問題。

劉志堅8日下午表示，他們10月10日下午3時至5時30分將於台北市府市民廣場進行相見歡，下午3時左右會沿著市府路做踩街嘉年華，各民眾會穿著特色服裝，例如哈雷機車組、蛙人裝等，下午4時則有國慶禮讚等活動，「上將許歷農將與神秘嘉賓共同宣示護憲。」

▲▼中華民國中央軍事院校校友總會理事長季麟連將於10月10日在台北市府前廣場辦「璀璨雙十　捍衛中華」活動。（圖／記者袁茵攝）

▲中華民國中央軍事院校校友總會理事長季麟連將於10月10日在台北市府前廣場辦「璀璨雙十　捍衛中華」活動。（圖／記者袁茵攝，下同）

被問到神秘嘉賓是不是韓國瑜？劉志堅表示，既然是神秘嘉賓就要保持神秘，強調也邀請所有軍系同仁，包括立委吳斯懷、軍系大老許歷農等人，「還是保持神秘好了！」三個月前就規劃此活動，大約9月初北市府核准場地後，就開始進行邀約動作，對象很單純是軍系社團成員跟一些軍退老長官。

外傳柯文哲曾一度想參加，但因為「護憲反台獨」立場太敏感而最終選擇不去，劉志堅表示，柯文哲行程應由北市府做回應，不過他要特別強調，此次主題就是捍衛中華踩街嘉年華、反台獨跟護憲，最重要是達到「和平無價，戰爭無情」理念，此理念來自於兩岸局勢緊張，所以理事長季麟連希望宣揚和平、無戰等構想，盼全民支持。

▲▼中華民國中央軍事院校校友總會理事長季麟連將於10月10日在台北市府前廣場辦「璀璨雙十　捍衛中華」活動。（圖／記者袁茵攝）

關於台北市府市民廣場場地租用規定，不能舉辦跟政治相關活動，這個活動是否踩到紅線？劉志堅認為，他們的主題就是璀璨雙十捍衛中華，只是有很多副題訴求，例如護憲、反獨、無戰等，這些訴求都有政治意涵，但是否會違法，大家自有公評，希望大家諒解，快快樂樂參加國家生日。

針對活動現場是否有要求不能罵政府？劉志堅說，信義分局、市府的通知書都有寫，所有活動得依據集會遊行法執行，不得有污辱謾罵攻擊人的暴力行為，所以他們沒有特別針對某人或某事。

至於前陸軍總司令陳廷寵會不會來？劉志堅說，有邀請所有軍系老長官，不過他個人認為陳廷寵已經90多歲了，如果自己是他的家人，碰上這種要步行的踩街嘉年華，應該不會贊同讓老人家受風寒。

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