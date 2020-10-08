小金門戰車翻覆釀1死1傷　M41A3服役遭披露已有62年

▲金防部執行反登陸操演，M41A3戰車疑似車速過快翻覆。（圖／記者林名揚翻攝）

記者蘇晏男／台北報導

小金門村莊8日下午驚傳一輛型號M41A3戰車翻覆，起火燃燒，造成2名軍人1死1傷，其中，中士林楷強當場死亡。根據被披露過的報導，該型號戰車妥善率均維持在90％以上，但服役迄今已有62年。

這起事件發生在8日下午2時30分，事發當時陸軍金門防衞指揮部烈嶼守備大隊戰車連，正在實施「聯合反登陸操演」，一輛戰車疑車速過快翻覆，不過詳細事故原因仍有待進一步調查。

該起翻車事故的戰車型號為M41A3，根據《青年日報》2020年2月21日報導，我國自民國47年10月接裝首批M41戰車，而目前國軍使用的M41戰車區分A1、A2、A3及D型等4型，為國軍使用數量最多、服役時間最長、部署最廣的戰車，捍衛台海和平迄今已62年。

報導也指出，國軍僅剩烈嶼守備大隊戰車連編制M41A3戰車，該連於民國83年接收裝甲95旅M41A3戰車，並在民國86年由兵整中心於現駐地實施戰車翻修，到了民國96年應精進案組織調整，再接收裝甲584旅3輛，合計17輛使用迄今，妥善率均維持在90％以上。

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