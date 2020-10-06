林右昌擬戰2022「超北市長」　侯友宜：新北有山有海面積是台北8倍大！

記者羅婉庭／台北報導

基隆市長林右昌擬參戰2022台北市長選舉，昨拋出首都市長格局應為「超北市長」說法。對此，新北市長侯友宜6日表示，新北有山有海，地理位置剛好位於北台灣中心點，能成為串起城市之間平台，面積也是台北市八倍大，新北市更能帶動北部發展。





▲新北市長侯友宜6日受訪。（圖／記者羅婉庭攝）

2022台北市長選戰，基隆市長林右昌呼聲高。林一再強調目前專心推動基隆市政，但今天公開談論台北市長要怎麼當，表示未來的台北市長應該是「超北市長」，把基隆、新北和桃園拉在一起，成為真正的大台北首都圈。

對此，侯友宜表示，北北基桃剛好1000萬人口，具備躍上國際舞台競爭的能量，中心點就在新北市，可以介接三座城市，成為串起北部城市的平台，如新北面積是台北八倍大，有山有海，資源更豐富，城市之間應不分你我、不分彼此攜手合作，北台灣團結會更有力量，具有國家競爭高度。

侯友宜說，如同中午要到桃園參加北北基桃眷村文化節，就是四個城市合作，地區治理合作、分工、結合，聯合做出市民有感的政績，透過共好、達成共榮。

侯友宜將出席「北北基桃眷村文化節聯合記者會」，他表示往後將由四城市輪流舉辦，回味往年眷村文化，讓大家回到昔日光陰，分享眷村給人們滿滿的感動與快樂。