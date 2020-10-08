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2020台灣創新技術發明競賽　嘉藥勇奪金銀獎項

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▲嘉南藥理大學於「2020年台灣創新技術博覽會」發明競賽中，勇奪2金1銀，表現亮眼，成果豐碩。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲嘉南藥理大學於「2020年台灣創新技術博覽會」發明競賽中，勇奪2金1銀，表現亮眼，成果豐碩。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

嘉南藥理大學於「2020年台灣創新技術博覽會」發明競賽中，勇奪佳績，從來自25個國、875個攤位所展出超過1200項創新技術及發明專利中，脫穎而出，榮獲2金1銀，表現亮眼，成果豐碩，不僅鼓舞嘉藥師生研發創新熱情，更為專利商品化邁出一步。

「2020年台灣創新技術博覽會」是由經濟部、科技部、行政院農業委員會、國防部、教育部、勞動部、衛生福利部、行政院環境保護署、國家發展委員會及中央研究院聯合主辦，智慧財產局及工業局策劃，外貿協會及工研院共同執行，博覽會分為創新領航、未來科技、永續發展等三大展區展示多項創新產品及技術，展覽內容豐富多元，深獲國際參觀者肯定，今年競賽共計展覽3天，吸引45526人次買主及民眾前來觀展及尋找交易商機，是跨國產業技術交易最佳平台，也讓世界見證臺灣豐沛的創新研發實力。

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▲嘉南藥理大學於「2020年台灣創新技術博覽會」發明競賽中，勇奪2金1銀，表現亮眼，成果豐碩。（圖／記者林悅翻攝，下同）

嘉藥盧明俊教授與成功大學黃耀輝教授共同研發之「以流體化床結晶技術合成均質含鋅結晶物之方法」一舉奪金，成為跨校合作典範，本發明使用獨步全球之均相成核結晶技術，使用異質結晶單體，將含鋅廢水中的鋅離子與碳酸根離子反應生成低含水率碳酸鋅結晶顆粒，所獲得結晶物純度高於99 %，從而避免傳統沉澱法所產生之高含水率，不僅沒有處理後續有害廢棄污泥問題，省下鉅額處理費，還可回收做為原料出售。

嘉藥黃金常勝軍組合許菁珊、盧明俊老師帶領學生梁治國、許佑菱、陳妍如、邱政喨合力研發「環境品質監測系統可攜式環境品質偵測儀」也一舉奪金，有鑑於市面上小型空氣品質監測儀監測項目少、準確性低，無法發揮真正空氣品質監測功能及需求，因而開發此環境品質監測系統，除了可同時監測六種空氣品質指標: PM2.5/PM10/溫度/濕度/光照度/TVOC/CO2、並結合環境感測單元、嵌入式裝置、GPS感測單元、顯示器、警示器，進一步連接行動智慧裝置以及雲端伺服器，達到功能多樣性、偵測準確性及使用方便性。

▲嘉南藥理大學於「2020年台灣創新技術博覽會」發明競賽中，勇奪2金1銀，表現亮眼，成果豐碩。（圖／記者林悅翻攝，下同）

銀牌獎為「一種具抗老化、美白、抗過敏及細胞修護之紅藜萃取物」，由梁家華教授與曾良鵬、劉澄及學生陳品儒及張子賢共同發明，本發明將一有效劑量之紅藜萃取物投予至一皮膚細胞，提高皮膚玻尿酸含量，促進傷口修復，減少皺紋產生；抑制基質金屬蛋白酶活性，降低膠原蛋白降解；促進細胞修復的能力及提高抗過敏之能力等機制作用。

校長李孫榮除恭賀得獎師生外，也欣慰表示，嘉藥師生共同研發的成果能連年獲獎，顯示學校研發水準與能量備受肯定，期許團隊進一步推廣產學研發成果，讓創新專利透過技轉成為商品化、產業化。副校長兼研發長張翊峰則說，此次學校獲獎作品最大特色在於產品實務性高且頗具創意，不僅回應了5+2產業創新技術的趨勢，更為目前產業或社會相關問題提供有效解決方案，方能獲得評審委員及業界青睞與讚許。

・被譽為「穩定膚況神器」
 

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