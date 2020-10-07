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徐巧芯頻談兵役制度　前民進黨發言人：黃鼠狼給雞拜年

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▲▼民進黨中常會,會後發言人何孟樺轉述開會內容。（圖／記者季相儒攝）

▲何孟樺。（圖／ETtoday資料照）

記者黃巈禾／台北報導

國民黨台北市議員徐巧芯近來針對兵役制度頻頻在臉書發表看法。對此，前民進黨發言人、現任民進黨台北市黨部副執行長何孟樺批評，徐巧芯談兵役制度是黃鼠狼給雞拜年，包藏禍心！

何孟樺7日在臉書表示，有更多人願意關注國家安全，全民防衛，本應樂觀看待，尤其是國民黨像是前總統馬英九、不分區立委吳斯懷、還有與吳斯懷一起聽習近平訓話的陳廷寵等人不斷鼓吹失敗主義，呼應中國心戰的情況下，看到國民黨有不同的聲音蠻讓人振奮，但越看卻越讓人懷疑，徐巧芯是不是包藏禍心，看似關心兵役制度，實際上卻與其他國民黨人沒什麼不同，只是換個方式繼續鼓吹失敗主義，呼應中國心戰 。

▲▼台北市議會市政總質詢,台北市議員徐巧芯。（圖／記者李毓康攝）

▲徐巧芯。（資料照／記者李毓康攝）

何孟樺指出，徐巧芯的邏輯是，現在執政黨放棄兩岸和平的路線，海峽兩岸兵凶戰危，那就徵兵，政府不恢復徵兵，就表示沒有保衛國家的決心，背後的話就是，那這樣兩岸要打起來怎麼辦？還是趕快改變兩岸政策，讓中國不要打我們，只差沒說出接受九二共識而已。

何孟樺認為，照這個邏輯，所有募兵制國家都沒保衛自己國家安全的決心？全民防衛的建立及全民國防的推動，才是解決實質問題，重點不是義務役的役期長短，不是什麼性別該服役，而是台灣每個人都要有決心保衛自己國家，不是只有當兵的人的事。

何孟樺說，同意徐巧芯說的，關注國軍訓練項目及內容的精實、更能讓受訓者具備實質戰力，當然還有強化中國對台物理戰、生理戰、心理戰的因應，就算恢復徵兵，前陸軍總司令、前總統不斷的說「國軍戰力零」、「首戰即終戰」這樣未打先敗的言論，試圖打壓台灣軍民防衛的決心，才是最大的風險。

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