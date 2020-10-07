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蘋果新品「AirTag」長這樣？　10/13 發表會見真章

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▲AirTag。（圖／PhoneArena）

▲蘋果新品藍芽追蹤器「AirTag」。（圖／PhoneArena）

記者謝仁傑／綜合報導

蘋果第二波秋季發表會預定在台灣時間 10/14 凌晨一點登場，外媒估計今年度蘋果還會再發布的多樣新品中，包括藍牙小型追蹤器「AirTag」，然而對於這項新品究竟長什麼樣子外界目前還是只能臆測。

據科技外媒《PhoneArena》報導，洩露了最新傳出的 AirTag 照片，外觀看上去像一顆相當精緻的銀色鈕扣，中間印著 Apple 的徽標，推測應該具有可與一般物品附著的磁性。

AirTag 據傳可以附著在鑰匙鏈上，或者放在公事包、自行車、狗項圈或孩童身上，結合「Find My」應用程式 U1 超寬頻或 UWB 晶片，透過短距離無線電波為用戶提供非常準確的方向，iOS 用戶即可透過該程式找到附有 AirTag 的事物。

上個月就有報導指出，AirTag 已經進入量產，天風國際分析師郭明錤先前也曾預測，蘋果今年將會生產 1000 萬個 AirTag；因此下週我們除了可以在發表會上看到 iPhone 12 之外，也可望在同一天看到 AirTag 亮相。

此外，傳言為 iPhone 12 系列設計的無線充電板「AirPower」也可能隨之發布。蘋果還有一些新產品，包括 Mac、新式耳機和新一代智慧音箱等，外界也盛傳將在今年底或明年初推出，究竟下周發表會上會發布幾項，我們拭目以待。

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