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超精彩！蘋果發表會「5搶眼新品」一次看　iPhone 12絕美色系曝光

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▲▼蘋果,iPhone,手機,新品。（圖／路透社）

▲iPhone 12將於美國時間10月13日登場。（圖／路透社）

記者林妤柔／綜合報導

蘋果官網宣布將於美西時間10月13日上午10時（台灣時間14日凌晨1時）舉行發表會，除了萬眾矚目的iPhone 12系列登場，《ETtoday新聞雲》記者也統整此次很可能亮相的4款「超搶眼新品」，千萬不能錯過！

1.iPhone 12系列
據傳，iPhone12 mini儲存容量從64 GB起跳，另有128 GB和256 GB可供選擇，且有黑、白、藍、紅、黃或珊瑚色等6種顏色；iPhone 12 Max、iPhone 12 Pro以及iPhone 12 Pro Max，最低儲存容量為128 GB起跳，最大可選512 GB，顏色僅有黑、白或銀色。iPhone12售價以649 美元起，至最昂貴的 1,399 美元，折合新台幣約18,740元至34,515元。

iPhone 12系列將全系配備A14仿生晶片，Pro和Pro Max版本將後置三鏡頭和LiDAR感測器，其他版本依舊後置雙鏡頭，iPhone 12 Pro Max為本次的主要旗艦機型，將會與同系列機型有更大的區別。

依照以往的發布與開賣時間，外界推測，這回，iPhone 12在10月14日發表，當週五（10月16日）就會開放預購，最快10月23日開賣。

2.AirPods Studio頭戴式耳機
蘋果正開發AirPods系列的高階耳機，可替代AirPods和AirPods Pro。據傳，AirPods Studio的售價為349美元（約新台幣10,080元），帶有主動降噪的功能，以及復古設計。

▲AirTags。（圖／截自YouTube／MacRumors）

▲AirTags可幫忙追蹤容易遺失的物品。（圖／截自YouTube／MacRumors）

3.AirTags
小型藍牙追蹤器AirTags可與鑰匙、錢包等可能易遺落的物品掛在一起，事前用戶先將AirTags與iPhone相互連結、綁定，等到需要找尋這些物品時，用戶就可以使用iPhone中的《Find My》App進行追蹤。

4.小型HomePod
HomePod價格一直過高，讓Amazon Echo和Google Nest Mini以更高的CP值佔據市場，導致蘋果在智慧音箱市場的成績並不漂亮。據傳，今年底會有一款較小、價格更實惠的HomePod出現，價格約在199美元（約新台幣5,870元）。

▲▼Apple HomePod。（圖／記者邱倢芯攝）

▲蘋果今年傳推出價格親民的HomePod。（圖／記者邱倢芯攝）

5. ARM晶片架構Mac
蘋果今年可望推出第一批ARM晶片架構的Mac，很可能更新款MacBook Air或重新設計，以23英吋或24英吋的iMac形式出現。據傳，蘋果會在今年底推出，但不確定是否在10月發表會亮相。

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