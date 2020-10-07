《科技偵查法》引擴權爭議　學界：非急迫須經法院核准

▲《科技偵查法》草案引發質疑檢警擴權、侵害人民隱私的爭議。（示意圖／視覺中國）

記者劉昌松／台北報導

法務部9月公布《科技偵查法》草案，授權檢警機關以駭客手法監聽或提取犯罪嫌疑人相關資訊，立刻引來「侵害隱私」、「誰來監督」等爭議，新時代法律學社7日發表聲明贊同立法，但應納入管制，以免濫用，呼籲法務部從善如流，修改條文，在非急迫狀況下，應由法官核准才可使用科技偵查手段，以能保障人權。

政大法律學院教授楊雲驊7日以新時代法律學社理事長身分，發表4點聲明，首先，「現代科技的發展，不該是讓罪犯得心應手，卻讓執法人員束手無策！」科技偵查之立法，有其必要：一來賦予授權，與時俱進；二來納入管制，以免濫用。第二，《科技偵查法》草案應比照《通訊保障及監察法》模式，更名《科技偵查及保障法》，草案應加強程序保障規定，尤其是大幅提高法官保留密度。

▲新時代法律學社理事長楊雲驊贊同立法，但應加強法院令狀程序，保證人權。（圖／記者劉昌松翻攝）

第三點聲明、目前法務部公告草案，於使用GPS追蹤2個月後始需經過法官核准，法官保留密度顯然太低，呼籲法務部從善如流，重新檢討草案第3條至第7條之立法原則。第四、草案第3章之「設備端通訊監察」（小木馬程式）授權規定，建議應予進一步限縮（得實施設備端通訊監察之）列舉罪名，並優先列舉國安重大犯罪，以截堵WeChat等通訊軟體監察之國安偵防漏洞。

新法學社更具體建議草案修正條文內容，檢警為查明犯罪案情，或調查被告、犯罪嫌疑人所在地，而使用全球衛星定位系統或其他為監視目的之科技設備，除非有急迫情況，否則只要使用超過2天，或持續不斷使用超過24小時，就應該經法官核准，而急迫情況下使用科技偵查，也應該在3天內陳報法官，若法官不准，或沒有依法陳報，所取得的事證，不得當作證據。

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