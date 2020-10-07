檢警M化車找到失聯少女　籲盡速立法授權管制科技偵查

▲新時代法律學社舉辦「科技偵查與人權保障」研討會。（圖／記者劉昌松翻攝）

記者劉昌松／台北報導

新時代法律學社7日針對引發爭議的《科技偵查法》舉行「科技偵查與人權保障」研討會，會中清大科法所教授連孟琦報告指出，德國法官可允許警察製造假的兒童色情圖片，取得散布者信任，以利調查散布者罪責，多名與會者也表示，上個月M化車在新竹找到高雄失聯少女，獲得社會讚賞，但要立相關授權法規就遭反對，這是很矛盾的。

北檢檢察官蕭永昌以自身偵辦過共諜案為例，嫌犯相關人等大量使用微信，而且使用後就立刻刪除，司法警察經常反映調查上的困難，如何有效防堵販毒和製毒集團早在運用的各種科技工具，是《科技偵查法》有必要盡快立法的現實需求，重點應放在，如何避免權力遭到濫用。

刑事局科技犯罪防制中心林建隆主任表示，9月高雄14歲少女失聯案，是由警方使用M化車，在新竹找到了被害少女，若沒有M化車，該如何找人？新北檢檢察官姜長志表示，犯罪是不斷進化的，但是偵查手段卻是完全落後，不可能又要馬兒跑，又要馬兒不吃草。施家榮檢察官則表示，與其缺乏法律管制，還不如全盤檢討。

律師陳重言也指出，大家看到M化車查到犯罪，找到被害人，大家都讚許，但是當準備立法時，大家卻又表示反對，這當然是很矛盾的。徐承蔭律師則提醒，有被害人遭到強盜，甚至殺人的案件，請求檢警努力蒐證時，卻遇到了許多瓶頸，要打擊犯罪不是只靠一腔熱血，對於科技偵查有其立法必要，不是放著忽視不管，反而應該是積極去立法。

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