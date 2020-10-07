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八百壯士圍立院「上校斷指」　保六警被拍到拿油壓剪挨告

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▲▼反軍改800壯士衝立法院，退役陳姓上校疑遭油壓剪「斷指」。（合成照／記者陳豐德攝、翻攝）

▲陳姓退役上校2年前參加八百壯士反年改抗議時，遭油壓剪剪斷小指。（資料照／記者陳豐德攝、翻攝）

記者劉昌松／台北報導

反年改團體「八百壯士」2018年到立法院抗議，試圖破壞警戒拒馬闖進國會，雙方多次衝突中，陳姓退役上校左手小指意外遭油壓剪剪斷，陳找到1張保六總隊林姓警員拿著油壓剪的新聞照，指控林警涉嫌過失傷害罪，但因現場混亂，檢警蒐集各方監視、錄影、密錄鏡頭，都找不到陳男遭斷指的瞬間畫面，7日以證據不足等理由，處分不起訴。

2018年4月間，立法院審查軍人年改草案，「八百壯士」在25日到立法院周邊遊行，隊伍經過立法院大門時，大批群眾突然往前衝，試圖破壞拒馬等警戒設備，闖入立法院，雙方激烈衝突，其中陳姓上校的左小指被油壓剪剪斷，經送醫診斷為粉碎性骨折，以截肢方式處理，陳妻表示，丈夫是因為看到拒馬壓住3警察，想幫忙才發生意外。

▲「八百壯士」反年改抗議群眾攜帶油壓剪與鐵鍊，試圖破壞拒馬攻入立法院。（圖／記者季相儒攝）

▲八百壯士和警方各自攜帶油壓剪，現場錄影都沒拍到陳姓上校遭斷指的畫面。（圖與本案當事人無關／資料照）

事後陳男請求現場執行的保六總隊國賠，另外控告警員涉嫌傷害，但當時陳男沒有指名涉案警員身分，檢警查不出誰涉案，將傷害部分簽結，陳男再委請3名律師，找到1篇新聞報導中，保六林姓警員站在大門操作油壓剪的畫面，再次提告指控林警涉嫌過失傷害。

林警出庭喊冤，陳男是在下午3點多的時候受傷，而他到場的時候，是在下午4點多，不可能是他造成陳男傷勢，檢警持續蒐集更多的現場畫面，發現陳抗民眾與警方都有攜帶油壓剪，在一片混亂之中，完全看不出到底陳男的手指是何時被剪斷的，認為無法推論林警涉嫌，因此處分不起訴。

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