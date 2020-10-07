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紅衣男吃罰單嗆警「阿斯巴拉」遭噴辣椒水壓制　上網討拍又被酸

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記者白珈陽／台中報導

台北市劉姓男子3日前往台中旅遊時，於台中火車站舊站前徒步違規闖紅燈，遭台中市第一警分局吳姓警員攔查開罰，未料過程中劉男竟疑辱罵髒字，並不斷挑釁吳員「來抓我啊」，甚至在吳員轉身後又罵「阿斯巴拉」，吳員認劉男是妨害公務現行犯，當場噴辣椒水壓制在地，依法移送。劉男事後於臉書社團《爆料公社》PO文討拍，並附上驗傷單，卻遭網友冷嘲熱諷「有錯就認」；第一警分局7日表示，已調查警員執勤時的密錄器，經查警員依法行政，並無執法過當情事。

▲▼劉男嗆警。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲劉男不斷挑釁警員「來抓我啊」，甚至在警員轉身後又罵「阿斯巴拉」，警方認劉男是妨害公務現行犯，當場噴辣椒水壓制在地。（圖／記者白珈陽翻攝）

劉姓男子7日凌晨於臉書社團《爆料公社》以「台中警察執法過當害我全身是傷！誰可以救救我！」為題，貼出到醫院驗傷的驗傷單，PO文指控台中警方執法過當，稱當時員警從一開始便對他態度不佳，而他收下罰單後罵的阿斯巴拉只是他的「口頭禪」，是情緒發洩無意侮辱該員警，竟遭員警使用辣椒水並壓制在草地上，致使身體有擦挫傷。

▲▼ 。（圖／擷取自臉書社團《爆料公社》）

▲▼劉男於臉書社團《爆料公社》PO文指控台中警方執法過當。（圖／擷取自臉書社團《爆料公社》）

▲▼ 。（圖／擷取自臉書社團《爆料公社》）

然而，7日台中市第一警分局提供密錄器，影片內容中，吳姓員警先是向劉男說明違規事項，依規告發，並輕聲提醒劉男「金額不大300塊，但是比較危險（闖紅燈），這是行人違規」，未料劉男收下紅單後，竟疑罵吳員髒字，並舉起雙手放在胸前，挑釁吳員「抓我啊、來抓我啊」，就在吳員轉身後，劉男又罵了一句「阿斯巴拉（日語諧音：白目、兩光）」，吳員聽見後回頭詢問劉，劉又以輕挑的語氣回「我沒有說你啊，對號入座嗎？」，吳向劉告知相關權利後，隨即以妨害公務現行犯將其逮捕。

▲▼劉男嗆警。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲密錄器顯示，劉男在警員轉身後，又罵了一句「阿斯巴拉」

台中市第一警分局副分局長周俊銘表示，遭民眾指控的是繼中所的吳姓警員，擔任警職已逾2年，3日於中區台灣大道與柳川東接口見劉男（約25歲）徒步違規闖紅燈，遂實施攔查並予以取締告發違規。經查，劉男因不滿闖紅燈被員警開罰，疑罵有髒字，且挑釁警方，警員即出聲制止並告知劉有觸法疑慮，但在員警轉身背對時，劉姓民眾又罵了一句「阿斯巴辣」，警員聽到後認定劉男是妨害公務現行犯，直接以辣椒水、強制力逮捕。

周俊銘指出，在壓製過程中，由於劉姓民眾有掙扎的動作，所以可能因此有擦挫傷，但根據警員執勤時的密錄器顯示，警員只有壓製的動作，並無執法過當的情事。全案已依妨害公務罪，3日當晚移送台中地檢署偵辦，檢方訊後1萬元交保。

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