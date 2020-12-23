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影／廣明女被扯狐狸精！劉宥彤：性別對調不會罵「狐狸男」

新聞節目中心／綜合報導

台灣本土零確診破功！長榮紐籍機師違反防疫規範外出，害「廣達（廣明）女」（案771）染疫，未料該名女子卻遭網友肉搜，兩人關係也引發熱議。對此，永齡基金會執行長劉宥彤23日在ETtoday《雲端最前線》節目中指出，女性在刻板社會印象中仍被套上很多標籤，像這次機師事件，馬上就有人說這名女性可能是狐狸精；若今天性別倒轉，大家也不會去講「那個狐狸男」。

對於案771女性遭「獵巫」，台北市議員黃郁芬昨在臉書PO文強調，在民主的社會，每個人都享有自由交友的權利，「而這樣的自由，不該成為原罪」。她也呼籲，大家獵巫、仇恨、將個案特定出來往死裡打，對台灣的疫情控制不會有任何幫助。

▲▼立法委員王婉諭,永齡基金會執行長劉宥彤。（圖／翻攝雲端最前線）

劉宥彤今日則在《雲端最前線》中指出，女性在刻板社會印象中，仍被套上很多標籤，就像是這次機師事件，馬上就有人說這名女性可能是「狐狸精」；若今天性別倒轉，變成女性機師，大家還是會這樣說，「大家也不會去講『那個狐狸男』」，且這位女機師恐會更完蛋，包含私生活不檢點等，網路上的討論可能會傳得更誇張。

劉宥彤接著說，這樣的狀況，基本上是整個社會對於女性本就有些不平等的對待方式，這在大家長期努力後，稍微有些改善，但到目前為止，尤其是在網路時代訊息的傳播上，很容易散播對於女性的不公平，或是歧視、數位暴力等現象，「這其實更快速、更容易」。

▲▼立法委員王婉諭,永齡基金會執行長劉宥彤。（圖／翻攝雲端最前線）

對於「確診」扯出機師、案771女性關係，時代力量立委王婉諭則說，這仍源自於民眾對疫情的關心，因此應該回到本質，就是配合疫調，並確實做好防疫相關政策、措施，且就是因為民眾擔心，往往才會出現這種「獵巫」的效應，「所以我認為還是要回歸到事情本身，就是他足跡確定後，相關接觸的人都應該來配合防疫，這才是最重要的」。

面對主持人楊文嘉詢問，若將性別角色倒轉，變成一名男性陪同女機師逛街，結果不小心染疫，「那會不會人家來罵我『狐狸男』？」王婉諭則坦言，在現在主流氛圍中，大多數會把這樣的形容較容易套在女性身上，且會比較把責任歸咎在女性身上，確實是目前主流的現象。

《雲端最前線第951集FB》

《雲端最前線第951集Youtube》

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